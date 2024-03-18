https://crimea.ria.ru/20240318/v-krymu-predotvraschen-terakt--zaderzhana-agent-sbu-1135794600.html

В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ

В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024

В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ

В Крыму задержана россиянка, которая по заданию украинских спецслужб планировала устроить теракт на железной дороге. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T11:04

2024-03-18T11:04

2024-03-18T11:11

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержана россиянка, которая по заданию украинских спецслужб планировала устроить теракт на железной дороге. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что женщина планировала поджечь релейный шкаф, чтобы нарушить военные перевозки.У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, в которых хранилась переписка с украинским координатором. Против женщины возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту."Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавляет ФСБ.На неделе уроженка Белгорода с поличным задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области.Ранее ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянинаРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб УкраиныПутал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма