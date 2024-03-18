Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240318/v-krymu-predotvraschen-terakt--zaderzhana-agent-sbu-1135794600.html
В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ
В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024
В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ
В Крыму задержана россиянка, которая по заданию украинских спецслужб планировала устроить теракт на железной дороге. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T11:04
2024-03-18T11:11
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержана россиянка, которая по заданию украинских спецслужб планировала устроить теракт на железной дороге. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что женщина планировала поджечь релейный шкаф, чтобы нарушить военные перевозки.У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, в которых хранилась переписка с украинским координатором. Против женщины возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту."Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавляет ФСБ.На неделе уроженка Белгорода с поличным задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области.Ранее ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянинаРоссиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб УкраиныПутал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4b4fe4a116c3e12064c8db8243a94090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ

В Симферополе при подготовке к совершению теракта задержали украинского агента - ФСБ

11:04 18.03.2024 (обновлено: 11:11 18.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержана россиянка, которая по заданию украинских спецслужб планировала устроить теракт на железной дороге. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.
Отмечается, что женщина планировала поджечь релейный шкаф, чтобы нарушить военные перевозки.

"ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", - говорится в сообщении.

У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, в которых хранилась переписка с украинским координатором. Против женщины возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
"Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавляет ФСБ.
На неделе уроженка Белгорода с поличным задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области.
Ранее ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину, которые готовили теракты по заданию Киева.
В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала готовившего теракт по заданию Украины россиянина
Россиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб Украины
Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену
 
КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17Развожаев: смелость помогла севастопольцам и крымчанам вернуться в Россию
12:11Акция "Сад памяти" в России традиционно стартовала с Крыма
12:04Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
11:34Позиция России по Крыму пересмотру не подлежит – МИД
11:25ЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта
11:15Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК
11:04В Крыму предотвращен теракт – задержан агент СБУ
10:58Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах
10:39Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента России
10:2811 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
09:59Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - Матвиенко
09:3110 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
09:30Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
09:06В Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин
08:59Лавина накрыла 11 туристов на Камчатке – двое пропали
08:48В Крыму прорабатывают альтернативу SWIFT
08:33Первопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад
08:17Кот, девочка и солдат: памятник Крымской весне - инфографика
08:01СВО для крымчан имеет особый смысл - Аксенов
07:55О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
Лента новостейМолния