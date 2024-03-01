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Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины
Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину и женщину, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T09:48
2024-03-01T10:04
крым
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину и женщину, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.Кроме того, злоумышленник оказывал пособническую помощь диверсионной группе главного управления разведки минобороны Украины, которая в мае 2023 года совершила подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.У задержанного изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства. В телефоне нашли переписку, подтверждающую планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма.Также сотрудники ФСБ задержали гражданку России и Украины 1986 года рождения, которая была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Террористический акт". Суд заключил их под стражу. Фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания, добавили в ведомстве.В конце февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агентаПокушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробностиДиверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), симферополь, новости крыма, происшествия, антитеррор, задержание в крыму агента сбу, симферопольский район, главное управление разведки украины (гур), севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины

ФСБ в Крыму задержала мужчину и женщину за подготовку терактов по заданию Киева

09:48 01.03.2024 (обновлено: 10:04 01.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину и женщину, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ России проводятся мероприятия по пресечению диверсионно-террористической деятельности агентуры украинских спецслужб на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник оказывал пособническую помощь диверсионной группе главного управления разведки минобороны Украины, которая в мае 2023 года совершила подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.
У задержанного изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства. В телефоне нашли переписку, подтверждающую планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма.
Также сотрудники ФСБ задержали гражданку России и Украины 1986 года рождения, которая была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Террористический акт". Суд заключил их под стражу. Фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания, добавили в ведомстве.
В конце февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.
В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.
В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.
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КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СимферопольНовости КрымаПроисшествияАнтитеррорЗадержание в Крыму агента СБУСимферопольский районГлавное управление разведки Украины (ГУР)СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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