https://crimea.ria.ru/20240228/sobiral-svedeniya-o-rosgvardii-v-krymu-arestovali-ukrainskogo-agenta-1135273069.html

Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента

Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента

Суд в Симферополе арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, задержанного по подозрению в сборе сведение о подразделениях Росгвардии в зоне... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T12:07

2024-02-28T12:07

2024-02-28T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд в Симферополе арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, задержанного по подозрению в сборе сведение о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии, указали в ведомстве.Информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений злоумышленник передавал в ГУР минобороны Украины через интернет-мессенджеры.Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил в отношении него уголовное дело о шпионаже. Киевский районный суд Симферополя избрал мужчине пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.Во вторник вступило в силу решение Ростовского областного суда, приговорившего агента ГУР минобороны Украины, жителя Мелитополя, к 11,5 годам колонии строгого режима. Мужчина пытался приобрести секретную продукцию военного назначения – клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.

https://crimea.ria.ru/20240228/ukrainskiy-shpion-poluchil-srok-za-popytku-kupit-detal-k-s-300-1135269341.html

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, украина, симферополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), шпионаж