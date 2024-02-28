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Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента
Суд в Симферополе арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, задержанного по подозрению в сборе сведение о подразделениях Росгвардии в зоне... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T12:07
2024-02-28T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд в Симферополе арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, задержанного по подозрению в сборе сведение о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии, указали в ведомстве.Информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений злоумышленник передавал в ГУР минобороны Украины через интернет-мессенджеры.Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил в отношении него уголовное дело о шпионаже. Киевский районный суд Симферополя избрал мужчине пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.Во вторник вступило в силу решение Ростовского областного суда, приговорившего агента ГУР минобороны Украины, жителя Мелитополя, к 11,5 годам колонии строгого режима. Мужчина пытался приобрести секретную продукцию военного назначения – клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.
https://crimea.ria.ru/20240228/ukrainskiy-shpion-poluchil-srok-za-popytku-kupit-detal-k-s-300-1135269341.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, украина, симферополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), шпионаж
Собирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента

В Крыму арестовали украинского агента за сбор сведений о силах Росгвардии в зоне СВО

12:07 28.02.2024 (обновлено: 12:15 28.02.2024)
 
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Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Суд в Симферополе арестовал на два месяца агента украинских спецслужб, задержанного по подозрению в сборе сведение о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

"Гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки минобороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии на территории проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии, указали в ведомстве.
Информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений злоумышленник передавал в ГУР минобороны Украины через интернет-мессенджеры.
Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил в отношении него уголовное дело о шпионаже. Киевский районный суд Симферополя избрал мужчине пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.
Во вторник вступило в силу решение Ростовского областного суда, приговорившего агента ГУР минобороны Украины, жителя Мелитополя, к 11,5 годам колонии строгого режима. Мужчина пытался приобрести секретную продукцию военного назначения – клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.
В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.
В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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