https://crimea.ria.ru/20240126/dva-ukrainskikh-agenta-zaderzhany-v-rostove-za-shpionazh-za-voennymi-1134470857.html

Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными

Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными

В Ростове-на-Дону арестованы два россиянина, которые подозреваются в государственной измене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T10:01

2024-01-26T10:01

2024-01-26T10:04

ростов-на-дону

госизмена

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

безопасность

шпионаж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону арестованы два россиянина, которые подозреваются в государственной измене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанные сами связались с представителями украинских спецслужб и за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.Накануне Верховный суд Республики Крым признал 49-летнего местного жителя виновным в покушении на государственную измену. Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировал убийство военных: задержан украинский шпионРоссиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб ПольшиШпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ростов-на-дону, госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность, шпионаж