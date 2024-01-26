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Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными
Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными
В Ростове-на-Дону арестованы два россиянина, которые подозреваются в государственной измене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T10:01
2024-01-26T10:04
ростов-на-дону
госизмена
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
безопасность
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону арестованы два россиянина, которые подозреваются в государственной измене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанные сами связались с представителями украинских спецслужб и за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.Накануне Верховный суд Республики Крым признал 49-летнего местного жителя виновным в покушении на государственную измену. Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировал убийство военных: задержан украинский шпионРоссиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб ПольшиШпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену
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ростов-на-дону, госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность, шпионаж
Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными

Два россиянина арестованы в Ростове-на-Дону за шпионаж в пользу украинских спецслужб

10:01 26.01.2024 (обновлено: 10:04 26.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону арестованы два россиянина, которые подозреваются в государственной измене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.
Отмечается, что задержанные сами связались с представителями украинских спецслужб и за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.
"В Ростове-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", задержаны два гражданина Российской Федерации ... Выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа", - говорится в релизе.
Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.
Накануне Верховный суд Республики Крым признал 49-летнего местного жителя виновным в покушении на государственную измену. Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.
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Ростов-на-ДонуГосизменаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияБезопасностьШпионаж
 
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