https://crimea.ria.ru/20240110/shpionil-i-prosilsya-v-vsu-rossiyanin-zaderzhan-za-gosizmenu-1134078953.html
Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену
Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену
Житель Алтайского края задержан по подозрению в госизмене. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T11:17
2024-01-10T11:17
2024-01-10T11:17
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
госизмена
алтайский край
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Житель Алтайского края задержан по подозрению в госизмене. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов."УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 года рождения, действовавшего в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России", - уточняется в сообщении.Отмечается, что контакт с террористами установил житель Новоалтайска, который даже направил украинским кураторам видеозапись со своей присягой и неоднократно заявлял о желании покинуть Россию и помогать противнику в составе террористической организации.Сейчас задержанному предъявлено обвинение по статье о госизмене, он содержится в СИЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгента украинских спецслужб поймали в российском регионеЖителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, госизмена, алтайский край, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену
ФСБ: житель Алтайского края задержан по обвинению в госизмене
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Житель Алтайского края задержан по подозрению в госизмене. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов.
"УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 года рождения, действовавшего в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что контакт с террористами установил житель Новоалтайска, который даже направил украинским кураторам видеозапись со своей присягой и неоднократно заявлял о желании покинуть Россию и помогать противнику в составе террористической организации.
"Исполняя задания "куратора", мужчина собрал сведения в отношении военнослужащих региона, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения", - отмечают в УФСБ.
Сейчас задержанному предъявлено обвинение по статье о госизмене, он содержится в СИЗО.
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