https://crimea.ria.ru/20240110/shpionil-i-prosilsya-v-vsu-rossiyanin-zaderzhan-za-gosizmenu-1134078953.html

Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену

Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену

Житель Алтайского края задержан по подозрению в госизмене. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T11:17

2024-01-10T11:17

2024-01-10T11:17

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

госизмена

алтайский край

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Житель Алтайского края задержан по подозрению в госизмене. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ, мужчина собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов."УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 года рождения, действовавшего в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России", - уточняется в сообщении.Отмечается, что контакт с террористами установил житель Новоалтайска, который даже направил украинским кураторам видеозапись со своей присягой и неоднократно заявлял о желании покинуть Россию и помогать противнику в составе террористической организации.Сейчас задержанному предъявлено обвинение по статье о госизмене, он содержится в СИЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгента украинских спецслужб поймали в российском регионеЖителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области

алтайский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, госизмена, алтайский край, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости