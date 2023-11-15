Рейтинг@Mail.ru
Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231115/agenta-ukrainskikh-spetssluzhb-poymali-v-rossiyskom-regione-1132798346.html
Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе
Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе
Сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о военных объектах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T12:52
2023-11-15T13:22
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
госизмена
тюменская область
общество
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902892_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2ca32931a2316e73bd39537f894ab5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о военных объектах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.По версии следствия, мужчина по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение собирал и передавал Киеву сведения о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области.Суд постановил заключить задержанного под стражу на два месяца.Накануне сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который планировал совершить теракт на одном из административных объектов Челябинска с использованием самодельных зажигательных гранат.Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал Украине сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове с привязкой к географическим координатам.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской областиФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене
тюменская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902892_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7e38f7fcd03722e99a5cb33a3670c8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, госизмена, тюменская область, общество, украина, безопасность
Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе

Агент спецслужб Украины задержан ФСБ в Тюменской области по подозрению в госизмене

12:52 15.11.2023 (обновлено: 13:22 15.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о военных объектах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.
"Сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности, в отношении жителя Тюменской области", – говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение собирал и передавал Киеву сведения о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области.
Суд постановил заключить задержанного под стражу на два месяца.
Накануне сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который планировал совершить теракт на одном из административных объектов Челябинска с использованием самодельных зажигательных гранат.
Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал Украине сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове с привязкой к географическим координатам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"
Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияГосизменаТюменская областьОбществоУкраинаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33РНКБ предоставил финансирование ГК "Севэнерго" в размере 4 млрд рублей
13:31ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
13:18Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе
12:5816 млрд рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
12:52Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе
12:03В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского
12:01В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
11:57Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе
11:53"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в Крынках
11:33Под Симферополем сгорел жилой дом
11:26Выборы президента России по новым правилам - поправки в закон
11:20Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один ранен
10:56Доллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяца
10:47Без воды на сутки: где в Симферополе будут отключения
10:17В Судаке снимут кино
10:08Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день
10:03В Севастополе иномарка сбила женщину на "зебре"
09:44Байден одобрит бюджет США без помощи Украине и Израилю – CNN
09:35Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
09:00Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя
Лента новостейМолния