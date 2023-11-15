https://crimea.ria.ru/20231115/agenta-ukrainskikh-spetssluzhb-poymali-v-rossiyskom-regione-1132798346.html

Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе

Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Агента украинских спецслужб поймали в российском регионе

Сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о военных объектах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T12:52

2023-11-15T12:52

2023-11-15T13:22

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

госизмена

тюменская область

общество

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали агента украинских спецслужб, который собирал данные о военных объектах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.По версии следствия, мужчина по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение собирал и передавал Киеву сведения о военных объектах, расположенных на территории Тюменской области.Суд постановил заключить задержанного под стражу на два месяца.Накануне сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который планировал совершить теракт на одном из административных объектов Челябинска с использованием самодельных зажигательных гранат.Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал Украине сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове с привязкой к географическим координатам.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской областиФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене

тюменская область

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, госизмена, тюменская область, общество, украина, безопасность