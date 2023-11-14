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Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе
Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе
Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который планировал совершить теракт в Челябинске с использованием самодельных зажигательных... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T10:06
2023-11-14T10:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
челябинск
происшествия
теракт
безопасность
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который планировал совершить теракт в Челябинске с использованием самодельных зажигательных гранат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.Задержанный является сторонником идеологии украинской националистической организации, уточнили в ведомстве. Он планировал совершить теракт на одном из административных объектов областного центра, используя самодельные зажигательные гранаты.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Утром 11 ноября в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. Причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Возбуждены два уголовных дела о террористическом акте и незаконном хранении, приобретении, передаче, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской областиСпецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки УкраиныФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), челябинск, происшествия, теракт, безопасность, общество, новости
Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе

ФСБ задержала сторонника украинских националистов при подготовке к теракту в Челябинске

10:06 14.11.2023 (обновлено: 10:11 14.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который планировал совершить теракт в Челябинске с использованием самодельных зажигательных гранат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
"Управление ФСБ России по Челябинской области пресекло противоправную деятельность жителя региона, планировавшего совершить террористический акт в Челябинске", - говорится в сообщении.
Задержанный является сторонником идеологии украинской националистической организации, уточнили в ведомстве. Он планировал совершить теракт на одном из административных объектов областного центра, используя самодельные зажигательные гранаты.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Утром 11 ноября в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. Причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Возбуждены два уголовных дела о террористическом акте и незаконном хранении, приобретении, передаче, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ЧелябинскПроисшествияТерактБезопасностьОбществоНовости
 
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