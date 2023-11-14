https://crimea.ria.ru/20231114/storonnik-ukrainskikh-natsionalistov-gotovil-terakt-v-rossiyskom-gorode-1132769653.html

Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе

Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Сторонник украинских националистов готовил теракт в российском городе

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который планировал совершить теракт в Челябинске с использованием самодельных зажигательных... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T10:06

2023-11-14T10:06

2023-11-14T10:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

челябинск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который планировал совершить теракт в Челябинске с использованием самодельных зажигательных гранат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.Задержанный является сторонником идеологии украинской националистической организации, уточнили в ведомстве. Он планировал совершить теракт на одном из административных объектов областного центра, используя самодельные зажигательные гранаты.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Утром 11 ноября в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. Причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник. Возбуждены два уголовных дела о террористическом акте и незаконном хранении, приобретении, передаче, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской областиСпецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки УкраиныФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализован

челябинск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), челябинск, происшествия, теракт, безопасность, общество, новости