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Следком РФ выясняет причины схода грузовых вагонов в Рязанской области - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Следком РФ выясняет причины схода грузовых вагонов в Рязанской области
Следком РФ выясняет причины схода грузовых вагонов в Рязанской области - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Следком РФ выясняет причины схода грузовых вагонов в Рязанской области
В Рязанской области, где с рельсов сошли грузовые вагоны, работают следователи и криминалист, выясняются обстоятельства ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T14:28
2023-11-11T14:28
ск рф (следственный комитет российской федерации)
рязанская область
новости
происшествия
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Рязанской области, где с рельсов сошли грузовые вагоны, работают следователи и криминалист, выясняются обстоятельства ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Ранее Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщала, что утром в субботу в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Позднее в Следкоме РФ уточнили, что с рельсов сошли 15 вагонов.Кроме того, восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ по данному факту начата доследственная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.Ранее сообщалось, что житель Севастополя готовил теракт на железной дороге в Крыму по заданию Киева. Подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова была пресечена.В августе в Омской области был задержан мужчина, совершивший диверсию по заданию Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБКрымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре СимферополяСтало известно, где задержанный в Крыму украинский морпех готовил теракт
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ск рф (следственный комитет российской федерации), рязанская область, новости, происшествия, железная дорога
Следком РФ выясняет причины схода грузовых вагонов в Рязанской области

На месте схода грузовых вагонов в Рязанской области Следком РФ выясняет обстоятельства ЧП

14:28 11.11.2023
 
© Московская межрегиональная транспортная прокуратураСход вагонов на перегоне Рыбное — Блок-пост 204-й километр
Сход вагонов на перегоне Рыбное — Блок-пост 204-й километр
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Рязанской области, где с рельсов сошли грузовые вагоны, работают следователи и криминалист, выясняются обстоятельства ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Ранее Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщала, что утром в субботу в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Позднее в Следкоме РФ уточнили, что с рельсов сошли 15 вагонов.

"Утром 11.11.2023 поступило сообщение о том, что на перегоне станций Рыбное – 179 км Рязанской области произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении официального Telegram-канала Следкома.

Кроме того, восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ по данному факту начата доследственная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что житель Севастополя готовил теракт на железной дороге в Крыму по заданию Киева. Подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова была пресечена.
В августе в Омской области был задержан мужчина, совершивший диверсию по заданию Киева.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Рязанская областьНовостиПроисшествияЖелезная дорога
 
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