https://crimea.ria.ru/20231012/krymchanin-osuzhden-za-podgotovku-terakta-v-torgovom-tsentre-simferopolya-1132035325.html

Крымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре Симферополя

Крымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре Симферополя - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Крымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре Симферополя

Житель Крыма приговорен к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием двух лет в тюрьме за подготовку теракта в торгово-развлекательном центре Симферополя в... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T13:42

2023-10-12T13:42

2023-10-12T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Житель Крыма приговорен к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием двух лет в тюрьме за подготовку теракта в торгово-развлекательном центре Симферополя в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.Как установил суд, обвиняемый с 24 февраля по 26 апреля 2022 года, находясь на территории Крыма, решил совершить террористический акт.Затем злоумышленник купил самодельное взрывное устройство, которое хранил по месту жительства, но осуществить задуманное не успел – был задержан правоохранителями. Выяснилось также, что ранее он опубликовал в одной из соцсетей комментарии с призывами к террору и заявления о том, что идеология и практика терроризма являются правильными и нуждающимися в подражании, добавили в суде.Суд признал крымчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а также штраф 50 тысяч рублей.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее сообщалось, что осужденный готовил теракт в ТЦ "Меганом", где был трудоустроен. Отмечалось, что он является бывшим морпехом ВСУ, а в Крым приехал жить к матери, после чего получил гражданство РФ, имея также гражданство Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно, где задержанный в Крыму украинский морпех готовил терактГотовившего теракт в Симферополе бывшего украинского морпеха арестовалиНа железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ

https://crimea.ria.ru/20230607/podorvat-zhd-i-ubit-russkikh-za-podgotovku-terakta-osudili-krymchanina-1129231236.html

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крым, южный окружной военный суд, общество, безопасность республики крым и севастополя, теракт, приговор, закон и право, новости крыма