https://crimea.ria.ru/20230908/na-zheleznoy-doroge-v-krymu-predotvraschen-terakt---fsb-1131250339.html
На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ
На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ - РИА Новости Крым, 08.09.2023
На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает центр... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T09:53
2023-09-08T09:53
2023-09-08T10:24
происшествия
диверсия
задержание диверсантов и шпионов в крыму
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как сообщает ведомство, теракт на железнодорожном объекте готовил гражданин России, 45-летний житель Севастополя. Он же по заданию военной разведки Украины сборирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. К этому времени суд заключил мужчину в СИЗО по уголовному делу.Как и в других граничащих с Украиной регионах России, в Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования. ФСБ регулярно предотвращает теракты, в том числе на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также задерживает диверсантов. Первая железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовом Бахчисарайского района. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма. 18 мая на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма "произошел подрыв ж/д путей", из-за чего между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. В июне инциденты на железнодорожных путях участились и происходили в восточной части Крыма. Первое летнее ЧП на путях случилось 11 июня в Кировском районе полуострова. Уже через десять дней - 21 июня - ситуация повторилась на железнодорожных путях на перегоне Владиславовка-Феодосия. 27 июня снова была повреждена железная дорога в Кировском районе. Во всех случаях обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым: Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, диверсия, задержание диверсантов и шпионов в крыму, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ
ФСБ: житель Севастополя готовил теракт на железной дороге в Крыму по заданию Киева
09:53 08.09.2023 (обновлено: 10:24 08.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок", - сообщили в ЦОС.
Как сообщает ведомство, теракт на железнодорожном объекте готовил гражданин России, 45-летний житель Севастополя. Он же по заданию военной разведки Украины сборирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. К этому времени суд заключил мужчину в СИЗО по уголовному делу.
Как и в других граничащих с Украиной регионах России, в Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования. ФСБ регулярно предотвращает теракты, в том числе на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также задерживает диверсантов.
Первая железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля
в селе Почтовом Бахчисарайского района.
Позже силовики задержали причастных к инциденту
, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.
18 мая на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма "произошел подрыв ж/д путей", из-за чего между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал.
В июне инциденты на железнодорожных путях участились и происходили в восточной части Крыма.
Первое летнее ЧП на путях случилось 11 июня
в Кировском районе полуострова.
Уже через десять дней - 21 июня - ситуация повторилась
на железнодорожных путях на перегоне Владиславовка-Феодосия.
27 июня снова была повреждена железная дорога в Кировском районе
. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
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