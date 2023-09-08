https://crimea.ria.ru/20230908/na-zheleznoy-doroge-v-krymu-predotvraschen-terakt---fsb-1131250339.html

На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ

На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ - РИА Новости Крым, 08.09.2023

На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает центр... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T09:53

2023-09-08T09:53

2023-09-08T10:24

происшествия

диверсия

задержание диверсантов и шпионов в крыму

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как сообщает ведомство, теракт на железнодорожном объекте готовил гражданин России, 45-летний житель Севастополя. Он же по заданию военной разведки Украины сборирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. К этому времени суд заключил мужчину в СИЗО по уголовному делу.Как и в других граничащих с Украиной регионах России, в Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования. ФСБ регулярно предотвращает теракты, в том числе на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также задерживает диверсантов. Первая железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовом Бахчисарайского района. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма. 18 мая на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма "произошел подрыв ж/д путей", из-за чего между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. В июне инциденты на железнодорожных путях участились и происходили в восточной части Крыма. Первое летнее ЧП на путях случилось 11 июня в Кировском районе полуострова. Уже через десять дней - 21 июня - ситуация повторилась на железнодорожных путях на перегоне Владиславовка-Феодосия. 27 июня снова была повреждена железная дорога в Кировском районе. Во всех случаях обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым: Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, диверсия, задержание диверсантов и шпионов в крыму, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)