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ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
Силовики задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов, действовавших в Запорожской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T11:02
2023-09-04T11:02
2023-09-04T11:02
запорожская область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Силовики задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов, действовавших в Запорожской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.По данным следствия, злоумышленник передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые те применили при совершении терактов против силовиков и представителей местной администрации.Всех участников преступной группы задержали ранее. В отношении них уже возбуждено уголовное дело о теракте. Изготовителю бомб же предъявлено обвинение в приготовлении к теракту. При обыске его дома в Херсонской области обнаружено и изъято пять килограммов взрывчатки, 17 электродетонаторов, три взрывателя и другие компоненты самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской областиМассированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуДля борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков
https://crimea.ria.ru/20230726/vzorval-zhd-puti-diversantu-dali-20-let-tyurmy-za-terakt-na-bryanschine-1130308017.html
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запорожская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, новые регионы россии, общество, новости, безопасность
ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
ФСБ: задержан сообщник украинской ДРГ, передававший бомбы для терактов на Запорожье