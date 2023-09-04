https://crimea.ria.ru/20230904/fsb-zaderzhala-izgotovitelya-bomb-dlya-ukrainskoy-drg-1131143044.html

ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ

ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ - РИА Новости Крым, 04.09.2023

ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ

Силовики задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов, действовавших в Запорожской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T11:02

2023-09-04T11:02

2023-09-04T11:02

запорожская область

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсанты

новые регионы россии

общество

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902892_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2ca32931a2316e73bd39537f894ab5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Силовики задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов, действовавших в Запорожской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.По данным следствия, злоумышленник передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые те применили при совершении терактов против силовиков и представителей местной администрации.Всех участников преступной группы задержали ранее. В отношении них уже возбуждено уголовное дело о теракте. Изготовителю бомб же предъявлено обвинение в приготовлении к теракту. При обыске его дома в Херсонской области обнаружено и изъято пять килограммов взрывчатки, 17 электродетонаторов, три взрывателя и другие компоненты самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской областиМассированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуДля борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков

https://crimea.ria.ru/20230726/vzorval-zhd-puti-diversantu-dali-20-let-tyurmy-za-terakt-na-bryanschine-1130308017.html

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, новые регионы россии, общество, новости, безопасность