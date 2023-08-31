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Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской области
Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской области - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской области
Российские силовики в Брянской области разгромили группу украинских диверсантов, состоящую из кадровых сотрудников СБУ, Главного управления разведки и Службы... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T10:01
2023-08-31T10:01
2023-08-31T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Российские силовики в Брянской области разгромили группу украинских диверсантов, состоящую из кадровых сотрудников СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций минобороны Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Украинские диверсанты проникли на территорию России для осуществления серии "резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры". В Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро – задержаны.По информации силового ведомства, у каждого члена ДРГ при себе был целый арсенал: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это не первая за последнее время попытка диверсантов проникнуть в Брянскую область. 22 августа 2023 года в Климовском районе российскими пограничниками была своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения ДРГ. По ней был нанесен массированный артиллерийский удар.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую областьВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, новости, россия, брянская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), диверсанты
Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской области
ФСБ: в Брянской области разгромили диверсионную группу спецназа Украины
10:01 31.08.2023 (обновлено: 10:21 31.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Российские силовики в Брянской области разгромили группу украинских диверсантов, состоящую из кадровых сотрудников СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций минобороны Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
"ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.
Украинские диверсанты проникли на территорию России для осуществления серии "резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры". В Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро – задержаны.
По информации силового ведомства, у каждого члена ДРГ при себе был целый арсенал: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это не первая за последнее время попытка диверсантов проникнуть в Брянскую область
. 22 августа 2023 года в Климовском районе российскими пограничниками была своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения ДРГ. По ней был нанесен массированный артиллерийский удар.
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