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Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской области

Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской области - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской области

Российские силовики в Брянской области разгромили группу украинских диверсантов, состоящую из кадровых сотрудников СБУ, Главного управления разведки и Службы... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T10:01

2023-08-31T10:01

2023-08-31T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Российские силовики в Брянской области разгромили группу украинских диверсантов, состоящую из кадровых сотрудников СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций минобороны Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Украинские диверсанты проникли на территорию России для осуществления серии "резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры". В Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро – задержаны.По информации силового ведомства, у каждого члена ДРГ при себе был целый арсенал: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это не первая за последнее время попытка диверсантов проникнуть в Брянскую область. 22 августа 2023 года в Климовском районе российскими пограничниками была своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения ДРГ. По ней был нанесен массированный артиллерийский удар.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на БрянщинуФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую областьВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, новости, россия, брянская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), диверсанты