https://crimea.ria.ru/20230823/massirovannyy-udar-kak-siloviki-predotvratili-zakhod-drg-na-bryanschinu-1130888901.html

Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на Брянщину

Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на Брянщину - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Массированный удар: как силовики предотвратили заход ДРГ на Брянщину

Массированный артиллерийский удар был нанесен по украинской группе диверсантов, пытавшейся накануне проникнуть через границу в Брянскую область. Об этом со... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T10:52

2023-08-23T10:52

2023-08-23T10:54

брянская область

атака диверсантов на брянскую область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Массированный артиллерийский удар был нанесен по украинской группе диверсантов, пытавшейся накануне проникнуть через границу в Брянскую область. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.Брянский губернатор Александр Богомаз накануне сообщил о попытке захода в регион украинской ДРГ. Атака диверсантов в Климовском районе была отражена российскими силовиками, после чего проводились "мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей"."22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Совместно с приданными силами министерства обороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар", - говорится в сообщении.Нарушения российской госграницы не допущено, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую областьФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую областьВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, атака диверсантов на брянскую область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости