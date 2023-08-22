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Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область
Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область
Пограничники, военные и росгвардейцы отразили атаку украинской диверсионной группы, пытавшейся прорваться на территорию Брянской области в Климовском районе. Об РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T14:49
2023-08-22T14:49
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
александр богомаз
происшествия
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Пограничники, военные и росгвардейцы отразили атаку украинской диверсионной группы, пытавшейся прорваться на территорию Брянской области в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей, добавил губернатор.Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области.16 августа сотрудники ФСБ и военнослужащие Минобороны пресекли попытку проникновения ДРГ в Стародубском районе. Четверо диверсантов были уничтожены.В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик.
https://crimea.ria.ru/20230816/ukrainskie-diversanty-popytalis-zayti-v-bryanskuyu-oblast--fsb-1130770117.html
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, александр богомаз, происшествия, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины), диверсанты
Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

Богомаз: украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область, атака отражена

14:49 22.08.2023
 
© РИА Новости КрымБоец Росгвардии РФ
Боец Росгвардии РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Пограничники, военные и росгвардейцы отразили атаку украинской диверсионной группы, пытавшейся прорваться на территорию Брянской области в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей, добавил губернатор.
Это не первая попытка украинских диверсантов зайти на территорию Брянской области.
16 августа сотрудники ФСБ и военнослужащие Минобороны пресекли попытку проникновения ДРГ в Стародубском районе. Четверо диверсантов были уничтожены.
В апреле диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть в село Случовск Погарского района. Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.
До этого в марте ДРГ зашла на территорию Климовского района Брянской области. Боевики обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик.
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Атака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьАлександр БогомазПроисшествияБезопасностьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Диверсанты
 
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