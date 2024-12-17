https://crimea.ria.ru/20241217/v-pentagone-sdelali-zayavlenie-posle-gibeli-kirillova-pri-terakte-1142701523.html

В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте

В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не оказывали поддержку в подготовке взрыва, в котором погиб начальник войск радиационной,... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T23:21

2024-12-17T23:21

2024-12-17T23:38

игорь кириллов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не оказывали поддержку в подготовке взрыва, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА Новости.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт стал результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, а все, кто замалчивает это преступление, становятся прямыми соучастниками преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевиднаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаНе прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кириллов, пентагон, сша, теракт, взрыв, в мире, новости, москва, происшествия