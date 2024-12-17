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В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте
В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не оказывали поддержку в подготовке взрыва, в котором погиб начальник войск радиационной,... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T23:21
2024-12-17T23:38
игорь кириллов
пентагон
сша
теракт
взрыв
в мире
новости
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не оказывали поддержку в подготовке взрыва, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА Новости.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт стал результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, а все, кто замалчивает это преступление, становятся прямыми соучастниками преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевиднаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаНе прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова
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игорь кириллов, пентагон, сша, теракт, взрыв, в мире, новости, москва, происшествия
В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте

В Пентагоне заявили о непричастности США к убийству генерала Кириллова

23:21 17.12.2024 (обновлено: 23:38 17.12.2024)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не оказывали поддержку в подготовке взрыва, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы не знали об этой операции заранее. Мы не оказываем поддержку и не содействуем такого рода действиям", - заявил Райдер на брифинге.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт стал результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, а все, кто замалчивает это преступление, становятся прямыми соучастниками преступления.
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Игорь КирилловПентагонСШАТерактВзрывВ миреНовостиМоскваПроисшествия
 
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