https://crimea.ria.ru/20241217/uchenye-iz-kryma-otsenili-situatsiyu-v-chernom-more-posle-razliva-mazuta-1142698323.html

Ученые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазута

Ученые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазута - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Ученые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазута

Существенное загрязнение береговой полосы нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе наблюдается южнее Таманского полуострова – в сторону... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T20:25

2024-12-17T20:25

2024-12-17T20:40

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танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Существенное загрязнение береговой полосы нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе наблюдается южнее Таманского полуострова – в сторону Анапы. У Тузлы и севернее все чисто. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов по итогам работы участников из экспедиции в районе происшествия.По словам участников экспедиции, мазут выбросило далеко от уреза воды, и это свидетельствует о том, что шторм был очень сильный."Наши ученые отобрали пробы воды на небольшой глубине, до метра, а также пробы грунта и мазута. Их будут исследовать в лаборатории в течение недели", – уточнил специалист.В частности, по его словам, будут проводиться микробиологические исследования на способность среды трансформировать нефтепродукты.По словам ведущего научного сотрудника ИнБЮМ, завотделом экологии бентоса Алексея Петрова, есть основания полагать, что катастрофической ситуации для живности в толще воды не будет."У нас только что прошел большой ученый совет, на котором мы затрагивали эту тему. Понятно, что ситуация еще в процессе развития, куда это пятно дрейфует и как будут его собирать – сказать на 100% сложно", –сказал Петров.Ученый также выразил надежду на то, что пляжный сезон в Краснодарском крае в будущем году не будет сорван из-за этого инцидента в проливе благодаря микроорганизмам и штормам."Впереди зима, шторма. И, я думаю, что даже если какая-то часть нефтепродуктов осядет на песчаных грунтах, то все это успеет переработаться. Что-то разрушится естественным путем, что-то разрушат микроорганизмы, что-то захоронится в более глубоких слоях грунта", – сказал Петров.Он отметил, что сотрудники института работали в зонах, пострадавших после похожего инцидента с танкером в ноябре 2007 года, и "к следующему лету последствия от этих разливов практически уже не сказывались".Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.Ранее мэрия Анапы сообщала, что на курорте введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье.На Кубани во вторник утром спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности. Работает региональный штаб. Как заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. По его словам, пока рано говорить о том, сколько конкретно нефтепродуктов оказалось в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеровМазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуацииКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе

https://crimea.ria.ru/20241217/mazut-posle-chp-v-kerchenskom-prolive-mozhet-dostich-zapovednoy-zony-kryma-1142682465.html

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