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Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров
Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров
После крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе произошел разлив мазута. Опасно ли это для человека и популяции рыб, РИА Новости Крым рассказал доцент РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T14:52
2024-12-17T14:52
2024-12-17T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. После крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе произошел разлив мазута. Опасно ли это для человека и популяции рыб, РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов.Есть ли опасность для человека"На наше счастье, все это произошло зимой, когда вода холодная, сильно штормит. Поэтому мазут, который вылился, перемешался с песком, и, скорее всего, утонет, не будет плавать на поверхности воды. И будет там долго лежать", – объяснил Константин Работягов.По его словам, если бы это произошло летом, то мазут бы плавал на поверхности. Растворимые компоненты уходили бы в морскую воду, и все это отравляло бы планктон. Сейчас же нефтепродукты смешаются с песком и утонут, а то, что не утонет, выбросит на берег.Он уточнил, что в отличие от нефти, мазут убирается только вручную из-за его свойства смешиваться с песком.Риск для популяции рыбЭксперт подчеркнул, что мазут – это продукт перегонки нефти и содержат все токсичные вещества, которые есть в ней."Когда он (мазут – ред.) попадает в воду, то потихоньку начинает растворяться в воде на серосодержащие, азотсодержащие соединения. Первым делом это усваивается планктоном", – объяснил ученый.Хорошо, если после отравления планктон умирает. Если же нет, то, по словам специалиста, он может содержать в себе токсины, и его съест рыба.При этом он подчеркнул, что при низких температурах растворимость мазута хуже. И если сейчас будут шторма, как обещают синоптики, то все это перемешается с песком и выплеснется на пляж, где его (мазут – ред.) уберут. В противном же случае загрязнение будет перемещаться по проливу довольно долго."Первым делом погибнет планктон и затем из-за отсутствия пищи погибнет мелкая рыба. То есть с точки зрения промыслового рыболовства определенный риск есть – это может повлиять на численность рыбы", – отметил эксперт.При этом он обратил внимание, что это локальная проблема и может коснуться только Керченского пролива, а не Азовского и Черного морей в целом.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефтиОбстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеровИз-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности
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мнения, экология, константин работягов, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, происшествия
Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров
Разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров опасен для популяции рыб
14:52 17.12.2024 (обновлено: 15:41 17.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
После крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе произошел разлив мазута. Опасно ли это для человека и популяции рыб, РИА Новости Крым
рассказал доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов.
Есть ли опасность для человека
"На наше счастье, все это произошло зимой, когда вода холодная, сильно штормит. Поэтому мазут, который вылился, перемешался с песком, и, скорее всего, утонет, не будет плавать на поверхности воды. И будет там долго лежать", – объяснил Константин Работягов.
По его словам, если бы это произошло летом, то мазут бы плавал на поверхности. Растворимые компоненты уходили бы в морскую воду, и все это отравляло бы планктон. Сейчас же нефтепродукты смешаются с песком и утонут, а то, что не утонет, выбросит на берег.
"Влияние на экосистему будет минимальное. Если приложить усилия, то месяца за два-три можно все это удалить с пляжа. Если нет, то оно может перемешаться с песком и в течение нескольких лет пачкать тела и купальники отдыхающих", – добавил эксперт.
Он уточнил, что в отличие от нефти, мазут убирается только вручную из-за его свойства смешиваться с песком.
Риск для популяции рыб
Эксперт подчеркнул, что мазут – это продукт перегонки нефти и содержат все токсичные вещества, которые есть в ней.
"Когда он (мазут – ред.) попадает в воду, то потихоньку начинает растворяться в воде на серосодержащие, азотсодержащие соединения. Первым делом это усваивается планктоном", – объяснил ученый.
Хорошо, если после отравления планктон умирает. Если же нет, то, по словам специалиста, он может содержать в себе токсины, и его съест рыба.
"Отдаленные последствия для морской фауны могут быть очень тяжелые. По пищевой цепочке вверх: планктон, мелкая рыба, далее более крупная – все эти токсичные вещества потихоньку накапливаются", – рассказал Константин Работягов.
При этом он подчеркнул, что при низких температурах растворимость мазута хуже. И если сейчас будут шторма, как обещают синоптики, то все это перемешается с песком и выплеснется на пляж, где его (мазут – ред.) уберут. В противном же случае загрязнение будет перемещаться по проливу довольно долго.
"Первым делом погибнет планктон и затем из-за отсутствия пищи погибнет мелкая рыба. То есть с точки зрения промыслового рыболовства определенный риск есть – это может повлиять на численность рыбы", – отметил эксперт.
При этом он обратил внимание, что это локальная проблема и может коснуться только Керченского пролива, а не Азовского и Черного морей в целом.
"Рыба не станет ядовитой для человека. Она если съест планктон и сама отравится, то умрет быстрее, чем наберет количество токсинов, которые опасны для нас. Если не собирать на берегу погибшую рыбу, ничего не должно случиться", – подытожил специалист.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение
в Керченском проливе в воскресенье.
В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря
, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута
на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
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