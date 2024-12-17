https://crimea.ria.ru/20241217/chem-opasen-razliv-mazuta-v-kerchenskom-prolive-posle-krusheniya-tankerov-1142680461.html

Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров

Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров

После крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе произошел разлив мазута. Опасно ли это для человека и популяции рыб, РИА Новости Крым рассказал доцент РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T14:52

2024-12-17T14:52

2024-12-17T15:41

эксклюзивы риа новости крым

мнения

экология

константин работягов

керченский пролив

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110818/77/1108187726_0:92:879:586_1920x0_80_0_0_3603d1ec83ce862b5af808822c1498a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. После крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе произошел разлив мазута. Опасно ли это для человека и популяции рыб, РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов.Есть ли опасность для человека"На наше счастье, все это произошло зимой, когда вода холодная, сильно штормит. Поэтому мазут, который вылился, перемешался с песком, и, скорее всего, утонет, не будет плавать на поверхности воды. И будет там долго лежать", – объяснил Константин Работягов.По его словам, если бы это произошло летом, то мазут бы плавал на поверхности. Растворимые компоненты уходили бы в морскую воду, и все это отравляло бы планктон. Сейчас же нефтепродукты смешаются с песком и утонут, а то, что не утонет, выбросит на берег.Он уточнил, что в отличие от нефти, мазут убирается только вручную из-за его свойства смешиваться с песком.Риск для популяции рыбЭксперт подчеркнул, что мазут – это продукт перегонки нефти и содержат все токсичные вещества, которые есть в ней."Когда он (мазут – ред.) попадает в воду, то потихоньку начинает растворяться в воде на серосодержащие, азотсодержащие соединения. Первым делом это усваивается планктоном", – объяснил ученый.Хорошо, если после отравления планктон умирает. Если же нет, то, по словам специалиста, он может содержать в себе токсины, и его съест рыба.При этом он подчеркнул, что при низких температурах растворимость мазута хуже. И если сейчас будут шторма, как обещают синоптики, то все это перемешается с песком и выплеснется на пляж, где его (мазут – ред.) уберут. В противном же случае загрязнение будет перемещаться по проливу довольно долго."Первым делом погибнет планктон и затем из-за отсутствия пищи погибнет мелкая рыба. То есть с точки зрения промыслового рыболовства определенный риск есть – это может повлиять на численность рыбы", – отметил эксперт.При этом он обратил внимание, что это локальная проблема и может коснуться только Керченского пролива, а не Азовского и Черного морей в целом.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани оценивают площадь загрязнения берега после разлива нефтиОбстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеровИз-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, экология, константин работягов, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, происшествия