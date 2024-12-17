https://crimea.ria.ru/20241217/v-turtsii-sravnili-uroven-razvitiya-kryma-pri-ukraine-i-v-rossii-1142694005.html

В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России

В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России

Крым после вхождения в состав России сделал колоссальный рывок в своем развитии, по сравнению с периодом нахождения полуострова в составе Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T17:28

2024-12-17T17:28

2024-12-17T18:03

крым

россия

турция

украина

экономика крыма

новости крыма

инфраструктура

ремонт и строительство дорог в крыму

капремонт школ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Крым после вхождения в состав России сделал колоссальный рывок в своем развитии, по сравнению с периодом нахождения полуострова в составе Украины. Об этом журналистам заявил турецкий общественник и предприниматель, представитель крымско-татарской диаспоры в Турции Нусрет Тузак в кулуарах съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар.Он отметил, что в Крыму улучшается инфраструктура, строятся дороги, детсады и школы, повышается уровень жизни крымчан в целом."Мы в Турции покажем и расскажем, как хорошо в Крыму, как полуостров развивается и процветает", - добавил общественник.В Симферополе во вторник прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем приняли участие около 400 человек, в том числе более 200 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Турции и Таджикистана, общественники, участники СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"Крымские татары поддерживают проведение СВО на УкраинеАксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма

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россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, турция, украина, экономика крыма, новости крыма, инфраструктура, ремонт и строительство дорог в крыму, капремонт школ, видео