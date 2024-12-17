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В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России
В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России
Крым после вхождения в состав России сделал колоссальный рывок в своем развитии, по сравнению с периодом нахождения полуострова в составе Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T17:28
2024-12-17T18:03
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Крым после вхождения в состав России сделал колоссальный рывок в своем развитии, по сравнению с периодом нахождения полуострова в составе Украины. Об этом журналистам заявил турецкий общественник и предприниматель, представитель крымско-татарской диаспоры в Турции Нусрет Тузак в кулуарах съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар.Он отметил, что в Крыму улучшается инфраструктура, строятся дороги, детсады и школы, повышается уровень жизни крымчан в целом."Мы в Турции покажем и расскажем, как хорошо в Крыму, как полуостров развивается и процветает", - добавил общественник.В Симферополе во вторник прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем приняли участие около 400 человек, в том числе более 200 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Турции и Таджикистана, общественники, участники СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"Крымские татары поддерживают проведение СВО на УкраинеАксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, россия, турция, украина, экономика крыма, новости крыма, инфраструктура, ремонт и строительство дорог в крыму, капремонт школ, видео
В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России

Крым сделал колоссальный рывок в развитии при России – общественник из Турции

17:28 17.12.2024 (обновлено: 18:03 17.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Крым после вхождения в состав России сделал колоссальный рывок в своем развитии, по сравнению с периодом нахождения полуострова в составе Украины. Об этом журналистам заявил турецкий общественник и предприниматель, представитель крымско-татарской диаспоры в Турции Нусрет Тузак в кулуарах съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар.
"Я видел, как развивался Крым до 2014 года, и вижу, как он развивается сейчас. Крым совершил колоссальный рывок в своем развитии, в регион были сделаны огромные вложения", - сказал Тузак.
Он отметил, что в Крыму улучшается инфраструктура, строятся дороги, детсады и школы, повышается уровень жизни крымчан в целом.
"Мы в Турции покажем и расскажем, как хорошо в Крыму, как полуостров развивается и процветает", - добавил общественник.
В Симферополе во вторник прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем приняли участие около 400 человек, в том числе более 200 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Турции и Таджикистана, общественники, участники СВО.
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