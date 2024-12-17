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Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО
Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации младшего сержанта, стрелка-сапера Василия Павленко и рядового, стрелка штурмовой роты Игоря Кима... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T21:02
2024-12-17T21:02
севастополь
михаил развожаев
утраты
участники сво
герои сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации младшего сержанта, стрелка-сапера Василия Павленко и рядового, стрелка штурмовой роты Игоря Кима. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Василий Петренко родился в Дагестане, но с раннего детства жил в Крыму, сначала в Джанкое, а с 1999 года – в Андреевке под Севастополем. В гражданской жизни он был строителем. Контракт с Минобороны Петренко заключил в этом году, и после спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции. Игорь Ким родился в Санкт-Петербурге, а в 1995 году вместе с семьей перебрался Севастополь. Он учился в школе-интернате №5 на Северной стороне, получил профессию автослесаря, был владельцем автосервиса по ремонту автомобилей. Но всегда мечтал о службе в армии, уточнил Развожаев.В короткий срок Ким сумел стать настоящим воином и всегда старался выполнить все задачи, поставленные командованием, уточнил Развожаев и добавил, что он геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, общество
Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с героями спецоперации Василием Павленко и Игорем Кимом

21:02 17.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героями спецоперации Василием Павленко и Игорем Кимом
В Севастополе простились с героями спецоперации Василием Павленко и Игорем Кимом
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации младшего сержанта, стрелка-сапера Василия Павленко и рядового, стрелка штурмовой роты Игоря Кима. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Василий Петренко родился в Дагестане, но с раннего детства жил в Крыму, сначала в Джанкое, а с 1999 года – в Андреевке под Севастополем. В гражданской жизни он был строителем. Контракт с Минобороны Петренко заключил в этом году, и после спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.
"Василий Владимирович Павленко погиб при выполнении боевых задач на Марьинском направлении", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Игорь Ким родился в Санкт-Петербурге, а в 1995 году вместе с семьей перебрался Севастополь. Он учился в школе-интернате №5 на Северной стороне, получил профессию автослесаря, был владельцем автосервиса по ремонту автомобилей. Но всегда мечтал о службе в армии, уточнил Развожаев.
"Сложилось так, что Игорь Петрович был осужден и направлен в места лишения свободы. Когда ему предложили возможность искупить свою вину, он не колебался ни секунды, — ведь всегда мечтал о военной службе и хотел защищать Отечество", - написал губернатор.
В короткий срок Ким сумел стать настоящим воином и всегда старался выполнить все задачи, поставленные командованием, уточнил Развожаев и добавил, что он геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыУчастники СВОГерои СВООбщество
 
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