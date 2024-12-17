https://crimea.ria.ru/20241217/pogibli-na-marinskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-1142699186.html

Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО

Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации младшего сержанта, стрелка-сапера Василия Павленко и рядового, стрелка штурмовой роты Игоря Кима... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T21:02

2024-12-17T21:02

2024-12-17T21:02

севастополь

михаил развожаев

утраты

участники сво

герои сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации младшего сержанта, стрелка-сапера Василия Павленко и рядового, стрелка штурмовой роты Игоря Кима. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Василий Петренко родился в Дагестане, но с раннего детства жил в Крыму, сначала в Джанкое, а с 1999 года – в Андреевке под Севастополем. В гражданской жизни он был строителем. Контракт с Минобороны Петренко заключил в этом году, и после спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции. Игорь Ким родился в Санкт-Петербурге, а в 1995 году вместе с семьей перебрался Севастополь. Он учился в школе-интернате №5 на Северной стороне, получил профессию автослесаря, был владельцем автосервиса по ремонту автомобилей. Но всегда мечтал о службе в армии, уточнил Развожаев.В короткий срок Ким сумел стать настоящим воином и всегда старался выполнить все задачи, поставленные командованием, уточнил Развожаев и добавил, что он геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, общество