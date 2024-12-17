На Кубани приостановили работы по очистке берега от мазута
На Кубани приостановили работы по ликвидации загрязнения после ЧП в Керченском проливе
© Telegram Вениамин КондратьевРаботы по расчистке берега Кубани от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
© Telegram Вениамин Кондратьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами в Анапском регионе приостановлены до утра. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами на побережье в Темрюкском районе и Анапе приостановлены в связи с наступлением темного времени суток до 8 часов утра", - говорится в Telegram-сообщении.
Отмечается, что в среду на пляжи выйдут порядка тысячи волонтеров. Кроме того, удвоят число техники.
"18 декабря планируют пройти и очистить еще 5-10 километров берега. Также будет продолжен мониторинг возможных новых или повторных выбросов мазута", - уточнили в оперштабе.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
Ранее мэрия Анапы сообщала, что на курорте введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье.
На Кубани во вторник утром спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности. Работает региональный штаб. Как заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. По его словам, пока рано говорить о том, сколько конкретно нефтепродуктов оказалось в море.
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