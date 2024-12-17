https://crimea.ria.ru/20241217/na-kubani-priostanovili-raboty-po-ochistke-berega-ot-mazuta-1142697871.html

На Кубани приостановили работы по очистке берега от мазута

На Кубани приостановили работы по очистке берега от мазута - РИА Новости Крым, 17.12.2024

На Кубани приостановили работы по очистке берега от мазута

Работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами в Анапском регионе приостановлены до утра. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T20:04

2024-12-17T20:04

2024-12-17T20:04

кубань

краснодарский край

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

анапа

происшествия

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами в Анапском регионе приостановлены до утра. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Отмечается, что в среду на пляжи выйдут порядка тысячи волонтеров. Кроме того, удвоят число техники."18 декабря планируют пройти и очистить еще 5-10 километров берега. Также будет продолжен мониторинг возможных новых или повторных выбросов мазута", - уточнили в оперштабе.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.Ранее мэрия Анапы сообщала, что на курорте введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье.На Кубани во вторник утром спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности. Работает региональный штаб. Как заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. По его словам, пока рано говорить о том, сколько конкретно нефтепродуктов оказалось в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известноКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливеМазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации

кубань

краснодарский край

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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