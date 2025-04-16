https://crimea.ria.ru/20250416/rekordnye-remonty-na-khersonschine-vosstanavlivayut-sotni-kilometrov-dorog-1145714764.html
Рекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог
Рекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Рекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорог
"Наши дороги нельзя ремонтировать, их можно только строить заново", - так говорят многие жители Херсонской области. Эти слова при Украине были применимы для... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T09:27
2025-04-16T09:27
2025-04-16T10:52
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. "Наши дороги нельзя ремонтировать, их можно только строить заново", - так говорят многие жители Херсонской области. Эти слова при Украине были применимы для подавляющего большинства магистралей, связывающих районные центры, не говоря уже о дорогах между небольшими поселками, которые зачастую отсутствовали как таковые. За последние два с половиной года ситуация кардинально изменилась. Только за предыдущие два года в регионе привели в порядок около 500 км дорог различного значения, а в планах на текущий год – ремонт около 200 км.Корреспонденты РИА Новости Крым лично убедились, как былую эпоху бездорожья на Херсонщине в прямом и переносном смысле слова закатывают в асфальт.Новые дороги и рабочие места для херсонцевДорога Чаплынка – Новотроицкое – Рыково долгие годы находилась в плачевном состоянии: стертый в крошку асфальт, глубокие выбоины, почти полностью разрушенное основание. Водители старались выбирать другие маршруты, но жителям окрестных сел выбирать особо не приходилось – ехали, разбивая машины."Дорожно-транспортная компания" из Краснодарского края по заказу министерства транспорта региона взялась за этот объект, фактически заново строя 30-километровую магистраль. Здесь пришлось снимать старое покрытие и выгребать весь грунт, засыпать и уплотнять дорожное основание заново, затем укладывали нижние и верхние слои асфальта. Сейчас на объекте усиленно работает техника, шумят самосвалы, катки и асфальтоукладчики.Результаты работы уже налицо: семь километров двухполосной дороги полностью построены. Сейчас на объекте работают 30 специалистов, 35 единиц спецтехники и самосвалов. Подавляющее большинство рабочих на объекте – местные жители, многих из них компания обучила пользованию специальной дорожной техникой. Таким образом, херсонцы получают не только новые дороги, но и рабочие места. С работой местные справляются хорошо, и наниматель не обижает – платит достойную зарплату, отметил Слюсарев.Для максимально оперативного проведения работ подрядчик развернул мобильный асфальтобетонный завод в Новотроицком.Все работы планируется полностью завершить к июлю. В целом рамках шефской помощи Краснодарского рая компания "ДТК" на данный момент ремонтирует дороги на девяти участках, в том числе улицы в Геническе, Новотроицком и Чумацком Шляхе, а в прошлом году отремонтировала порядка 50 километров различных дорог.Как ремонтируют дороги в КрымАктивную работу в регионе продолжает "Автодор". В этом году специалисты госкомпании приведут в нормативное состояние 152 километра магистралей. Так, на 9-километровом участке трассы М-14 – Одесса – Мелитополь – Новоазовск уже проведен демонтаж и полностью уложен нижний слой дорожного покрытия.На данный момент специалисты выполнили фрезерование старого покрытия, заменили грунт в основании дороги, полностью обустроили нижний слой покрытия и уже уложили более 20 километров верхнего слоя.Также "Автодор" ремонтирует участок трассы, ведущей от Новой Каховки в Крым, к пункту пропуска Армянск. Эта дорога заняла первое место в рейтинговом голосовании жителей Херсонщины по вопросу, какие магистрали нужно ремонтировать в первую очередь. Специалисты восстановят 37 километров дороги на участке от Чаплынки до пересечения с трассой Одесса – Мелитополь – Новоазовск.Кроме того, госкомпания приводит в порядок 35 километров дороги от Новой Каховки до Геническа, а также 20 километров трассы на Джанкой. Сейчас на основном маршруте из Херсонщины в Крым полностью выполнено фрезерование старого покрытия.Как рассказали РИА Новости Крым в министерстве транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области, в 2023 и 2024 годах отремонтированы 204 километра дорог в рамках специального инфраструктурного проекта и еще 288 километров - в рамках программы социально-экономического развития. Также приведены в порядок 105 километров улиц в населенных пунктах.В этом году планируется отремонтировать восемь улиц в восьми населенных пунктах общей протяженностью 26 километров и пять региональных и межмуниципальных дорог (более 122 километров).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работыНа объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаНа западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, херсонская область, новости, новые регионы россии, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым
ГЕНИЧЕСК, 16 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. "Наши дороги нельзя ремонтировать, их можно только строить заново", - так говорят многие жители Херсонской области. Эти слова при Украине были применимы для подавляющего большинства магистралей, связывающих районные центры, не говоря уже о дорогах между небольшими поселками, которые зачастую отсутствовали как таковые. За последние два с половиной года ситуация кардинально изменилась. Только за предыдущие два года в регионе привели в порядок около 500 км дорог различного значения, а в планах на текущий год – ремонт около 200 км.
Корреспонденты РИА Новости Крым
лично убедились, как былую эпоху бездорожья на Херсонщине в прямом и переносном смысле слова закатывают в асфальт.
Новые дороги и рабочие места для херсонцев
Дорога Чаплынка – Новотроицкое – Рыково долгие годы находилась в плачевном состоянии: стертый в крошку асфальт, глубокие выбоины, почти полностью разрушенное основание. Водители старались выбирать другие маршруты, но жителям окрестных сел выбирать особо не приходилось – ехали, разбивая машины.
"Дорожно-транспортная компания" из Краснодарского края по заказу министерства транспорта региона взялась за этот объект, фактически заново строя 30-километровую магистраль. Здесь пришлось снимать старое покрытие и выгребать весь грунт, засыпать и уплотнять дорожное основание заново, затем укладывали нижние и верхние слои асфальта. Сейчас на объекте усиленно работает техника, шумят самосвалы, катки и асфальтоукладчики.
"На данный момент выполняются работы по устройству нижних и верхних слоев покрытия и замены дорожной одежды. Всего на месте планируется постелить 48 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, 10 тысяч тонн мы уже закатали", - рассказывает начальник участка компании Роман Слюсарев.
Результаты работы уже налицо: семь километров двухполосной дороги полностью построены. Сейчас на объекте работают 30 специалистов, 35 единиц спецтехники и самосвалов. Подавляющее большинство рабочих на объекте – местные жители, многих из них компания обучила пользованию специальной дорожной техникой. Таким образом, херсонцы получают не только новые дороги, но и рабочие места. С работой местные справляются хорошо, и наниматель не обижает – платит достойную зарплату, отметил Слюсарев.
Для максимально оперативного проведения работ подрядчик развернул мобильный асфальтобетонный завод в Новотроицком.
Все работы планируется полностью завершить к июлю. В целом рамках шефской помощи Краснодарского рая компания "ДТК" на данный момент ремонтирует дороги на девяти участках, в том числе улицы в Геническе, Новотроицком и Чумацком Шляхе, а в прошлом году отремонтировала порядка 50 километров различных дорог.
Как ремонтируют дороги в Крым
Активную работу в регионе продолжает "Автодор". В этом году специалисты госкомпании приведут в нормативное состояние 152 километра магистралей. Так, на 9-километровом участке трассы М-14 – Одесса – Мелитополь – Новоазовск уже проведен демонтаж и полностью уложен нижний слой дорожного покрытия.
Также в этом году полностью отремонтируют 51 километр трассы Великая Лепетиха – Ивановка – Геническ на участке от Ивановки до Рыково. Эта дорога имеет большое значение, соединяя между собой две стратегические трассы: Одесса – Мелитополь – Новоазовск и Р-280 "Новороссия" – сухопутный маршрут в Крым.
На данный момент специалисты выполнили фрезерование старого покрытия, заменили грунт в основании дороги, полностью обустроили нижний слой покрытия и уже уложили более 20 километров верхнего слоя.
Также "Автодор" ремонтирует участок трассы, ведущей от Новой Каховки в Крым, к пункту пропуска Армянск. Эта дорога заняла первое место в рейтинговом голосовании жителей Херсонщины по вопросу, какие магистрали нужно ремонтировать в первую очередь. Специалисты восстановят 37 километров дороги на участке от Чаплынки до пересечения с трассой Одесса – Мелитополь – Новоазовск.
Кроме того, госкомпания приводит в порядок 35 километров дороги от Новой Каховки до Геническа, а также 20 километров трассы на Джанкой. Сейчас на основном маршруте из Херсонщины в Крым полностью выполнено фрезерование старого покрытия.
Как рассказали РИА Новости Крым в министерстве транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области, в 2023 и 2024 годах отремонтированы 204 километра дорог в рамках специального инфраструктурного проекта и еще 288 километров - в рамках программы социально-экономического развития. Также приведены в порядок 105 километров улиц в населенных пунктах.
В этом году планируется отремонтировать восемь улиц в восьми населенных пунктах общей протяженностью 26 километров и пять региональных и межмуниципальных дорог (более 122 километров).
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