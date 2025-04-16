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В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт
В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт
Около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось. Их надо охранять на законодательном уровне, заявил в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T07:50
2025-04-16T07:50
2025-04-16T07:50
радио "спутник в крыму"
андрей артов
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природа
экология
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось. Их надо охранять на законодательном уровне, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.По его словам, такое вмешательство в природу влечет большие нарушения в экологической среде полуострова. Примеров "вредного" строительства в Крыму масса, заявил Артов.Степь – это очень древняя экосистема, но ее вообще не охраняют. По мнению Артова, в Крыму необходимы законы, которые будут регулировать обращение с этой природной зоной. Более того, их необходимо восстанавливать."Есть законы леса, но нет законов степи. Их надо ввести", – подчеркивает специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – властиКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовВ Крыму апрельский снег пополнит запасы воды
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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андрей артов, крым, новости крыма, природа, экология, мнения
В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт
В крымское законодательство необходимо ввести нормы охраны степи – эксперт