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В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт
В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт
Около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось. Их надо охранять на законодательном уровне, заявил в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T07:50
2025-04-16T07:50
радио "спутник в крыму"
андрей артов
крым
новости крыма
природа
экология
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось. Их надо охранять на законодательном уровне, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.По его словам, такое вмешательство в природу влечет большие нарушения в экологической среде полуострова. Примеров "вредного" строительства в Крыму масса, заявил Артов.Степь – это очень древняя экосистема, но ее вообще не охраняют. По мнению Артова, в Крыму необходимы законы, которые будут регулировать обращение с этой природной зоной. Более того, их необходимо восстанавливать."Есть законы леса, но нет законов степи. Их надо ввести", – подчеркивает специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – властиКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовВ Крыму апрельский снег пополнит запасы воды
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андрей артов, крым, новости крыма, природа, экология, мнения
В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт

В крымское законодательство необходимо ввести нормы охраны степи – эксперт

07:50 16.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевцветущая степь
цветущая степь - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось. Их надо охранять на законодательном уровне, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.
По его словам, такое вмешательство в природу влечет большие нарушения в экологической среде полуострова. Примеров "вредного" строительства в Крыму масса, заявил Артов.
"Нужно создать модель экологического каркаса Крыма, где будут указаны ядра, соединенные коридорами. Так можно будет строиться, но при этом сохранить природные площади. Это попытка сделать некий баланс между развитием курорта и туризма и сохранением экологической среды", – предлагает решение проблемы эксперт.
Степь – это очень древняя экосистема, но ее вообще не охраняют. По мнению Артова, в Крыму необходимы законы, которые будут регулировать обращение с этой природной зоной. Более того, их необходимо восстанавливать.
"Есть законы леса, но нет законов степи. Их надо ввести", – подчеркивает специалист.
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