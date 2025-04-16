https://crimea.ria.ru/20250416/v-krymu-nuzhno-okhranyat-stepi-na-zakonodatelnom-urovne--ekspert-1145678590.html

В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт

В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт

Около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось. Их надо охранять на законодательном уровне, заявил в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T07:50

2025-04-16T07:50

2025-04-16T07:50

радио "спутник в крыму"

андрей артов

крым

новости крыма

природа

экология

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Около 80% крымский степей вспаханы, естественных участков практически не осталось. Их надо охранять на законодательном уровне, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.По его словам, такое вмешательство в природу влечет большие нарушения в экологической среде полуострова. Примеров "вредного" строительства в Крыму масса, заявил Артов.Степь – это очень древняя экосистема, но ее вообще не охраняют. По мнению Артова, в Крыму необходимы законы, которые будут регулировать обращение с этой природной зоной. Более того, их необходимо восстанавливать."Есть законы леса, но нет законов степи. Их надо ввести", – подчеркивает специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – властиКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходовВ Крыму апрельский снег пополнит запасы воды

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей артов, крым, новости крыма, природа, экология, мнения