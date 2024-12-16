Из-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности
Из-за разлива нефти с танкеров на Кубани введен режим повышенной готовности
17:11 16.12.2024 (обновлено: 17:37 16.12.2024)
© Telegram Вениамин КондратьевИз-за разлива нефти в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности
© Telegram Вениамин Кондратьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. На Кубани в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Выехал в Темрюкский район. На месте с министром природных ресурсов Александром Козловым обсудили ликвидацию разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в акватории Азовского моря. На совещании под председательством вице-премьера Виталия Савельева доложил, что в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности", – сказано в сообщении.
По информации главы региона, в морпорту сформирован региональный штаб. Пятно разлива нефтепродуктов пока не достигло берега и чтобы избежать этого, нужно по возможности провести работы в море, отметил он, обращаясь с соответствующей просьбой к федеральным коллегам.
ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
Известно, что 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, находятся в больнице Анапы.
Также в ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Кубани.
В понедельник вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии сообщил, что после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью.
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