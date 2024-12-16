https://crimea.ria.ru/20241216/iz-za-razliva-nefti-s-tankerov-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1142652195.html

Из-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности

Из-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Из-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности

На Кубани в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T17:11

2024-12-16T17:11

2024-12-16T17:37

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

кубань

вениамин кондратьев

керченский пролив

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. На Кубани в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По информации главы региона, в морпорту сформирован региональный штаб. Пятно разлива нефтепродуктов пока не достигло берега и чтобы избежать этого, нужно по возможности провести работы в море, отметил он, обращаясь с соответствующей просьбой к федеральным коллегам.ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.Известно, что 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, находятся в больнице Анапы.Также в ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Кубани.В понедельник вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий рабочую группу по ликвидации последствий аварии сообщил, что после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" мазут вылился в Черное море и дрейфует к побережью.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241216/operatsiya-po-spaseniyu-ekipazha-tankera-volgoneft-239-zavershena-1142640817.html

краснодарский край

кубань

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, кубань, вениамин кондратьев, керченский пролив, происшествия