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Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
Вероятное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться очередным преступлением киевского режима и не изменит ситуацию на поле боя в... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T14:59
2024-12-16T14:59
2024-12-16T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вероятное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться очередным преступлением киевского режима и не изменит ситуацию на поле боя в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.Путин выразил мнение, что украинские власти, скорее всего, пойдут на снижение возраста мобилизации до 18 лет по указке тех стран, интересы которых защищает и обслуживает киевский режим.Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно принимать "сложные, но необходимые решения". В частности, Белый дом настаивает, чтобы киевский режим снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦКБунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуСмерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны
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владимир путин (политик), новости, россия, мнения, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине
Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
Путин: снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет не повлияет на ход спецоперации
14:59 16.12.2024 (обновлено: 15:01 16.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вероятное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться очередным преступлением киевского режима и не изменит ситуацию на поле боя в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
"Я думаю, что очередным преступлением (Киева – ред.) будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14-ти (лет), как в гитлеровской германии, создавай гитлерюгенд – на поле боя это (ситуацию) не поменяет, это всем понятно", – сказал российский лидер.
Путин выразил мнение, что украинские власти, скорее всего, пойдут на снижение возраста мобилизации до 18 лет по указке тех стран, интересы которых защищает и обслуживает киевский режим.
"Пацанов погонят на убой. Так, как сегодня вылавливают людей на улице, как бродячих собак, в ходе принудительной мобилизации, и гонят их сегодня под пули – так же и пацанов погонят, мне кажется. А потом деятели этого режима просто сбегут за границу, под прикрытием тех, чьи задания они выполняют", – добавил глава государства.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно принимать "сложные, но необходимые решения". В частности, Белый дом настаивает, чтобы киевский режим снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.
С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
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