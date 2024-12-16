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Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин

Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин

Вероятное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться очередным преступлением киевского режима и не изменит ситуацию на поле боя в... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T14:59

2024-12-16T14:59

2024-12-16T15:01

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мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Вероятное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться очередным преступлением киевского режима и не изменит ситуацию на поле боя в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.Путин выразил мнение, что украинские власти, скорее всего, пойдут на снижение возраста мобилизации до 18 лет по указке тех стран, интересы которых защищает и обслуживает киевский режим.Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно принимать "сложные, но необходимые решения". В частности, Белый дом настаивает, чтобы киевский режим снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦКБунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуСмерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, мнения, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине