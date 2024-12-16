https://crimea.ria.ru/20241216/bundestag-vynes-votum-nedoveriya-pravitelstvu-sholtsa-1142656223.html
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Бундестаг лишил правительство канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь к роспуску парламента и досрочным выборам в стране. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T18:39
2024-12-16T18:39
2024-12-16T18:50
олаф шольц
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Бундестаг лишил правительство канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь к роспуску парламента и досрочным выборам в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Бундестага.Запрос о доверии направил в парламент сам канцлер 11 декабря.Германия столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис в стране начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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олаф шольц, германия, бундестаг, новости, выборы
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
18:39 16.12.2024 (обновлено: 18:50 16.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Бундестаг лишил правительство канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь к роспуску парламента и досрочным выборам в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Бундестага.
Запрос о доверии направил в парламент сам канцлер 11 декабря.
Германия столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис в стране начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).
В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
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