https://crimea.ria.ru/20241216/bundestag-vynes-votum-nedoveriya-pravitelstvu-sholtsa-1142656223.html

Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

Бундестаг лишил правительство канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь к роспуску парламента и досрочным выборам в стране. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T18:39

2024-12-16T18:39

2024-12-16T18:50

олаф шольц

германия

бундестаг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Бундестаг лишил правительство канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь к роспуску парламента и досрочным выборам в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Бундестага.Запрос о доверии направил в парламент сам канцлер 11 декабря.Германия столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис в стране начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, германия, бундестаг, новости, выборы