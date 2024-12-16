Рейтинг@Mail.ru
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241216/bundestag-vynes-votum-nedoveriya-pravitelstvu-sholtsa-1142656223.html
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
Бундестаг лишил правительство канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь к роспуску парламента и досрочным выборам в стране. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T18:39
2024-12-16T18:50
олаф шольц
германия
бундестаг
новости
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_0:72:2216:1319_1920x0_80_0_0_195dac29a1788902800f457a9e4ee502.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Бундестаг лишил правительство канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь к роспуску парламента и досрочным выборам в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Бундестага.Запрос о доверии направил в парламент сам канцлер 11 декабря.Германия столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис в стране начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241107/pravyaschaya-koalitsiya-v-parlamente-germanii-raspalas-iz-za-ukrainy-1141668325.html
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136765798_127:0:2091:1473_1920x0_80_0_0_bd1b19e47fff8dcaba4b47e4bd850567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олаф шольц, германия, бундестаг, новости, выборы
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

18:39 16.12.2024 (обновлено: 18:50 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Бундестаг лишил правительство канцлера Германии Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь к роспуску парламента и досрочным выборам в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Бундестага.
Запрос о доверии направил в парламент сам канцлер 11 декабря.
Германия столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис в стране начался после того, как кабинет по настоянию Шольца покинул министр финансов, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП).
В качестве причины канцлер указал нежелание Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
7 ноября, 09:51
Правящая коалиция в парламенте Германии распалась из-за Украины
 
Олаф ШольцГерманияБундестагНовостиВыборы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43В России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь
19:31Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врача
19:07Не ставкой единой: Путин заявил о планах добиться экономического роста
18:39Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
18:34В Севастополе остановили движение морского транспорта
18:18Путин вручил госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже
18:01Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФ
17:38Обстановка с загрязнением моря у берегов Крыма после крушения танкеров
17:28Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки"
17:16Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь
17:11Из-за разлива нефти с танкеров введен режим повышенной готовности
17:029-летний ребенок отравился дымом на пожаре в жилом доме в Севастополе
16:52Житель Севастополя осужден на 11 лет за наркоторговлю
16:36Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд
16:16Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь
16:03В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионов
15:39Суточные потери ВСУ в Курской области
15:28В России будет создан новый род войск
15:16Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера
15:10Путин назвал размер расходов на оборону России
Лента новостейМолния