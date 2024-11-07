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Правящая коалиция в парламенте Германии распалась из-за Украины - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Правящая коалиция в парламенте Германии распалась из-за Украины
Правящая коалиция в парламенте Германии распалась из-за Украины - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Правящая коалиция в парламенте Германии распалась из-за Украины
Правящая в немецком парламенте коалиция "Светофор", состоящая из социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвПД), распалась. Вице-канцлер РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T09:51
2024-11-07T09:51
германия
олаф шольц
политика
украина
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Правящая в немецком парламенте коалиция "Светофор", состоящая из социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвПД), распалась. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал это с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) согласовать большую сумму финансовых средств для помощи киевскому режиму на следующий год.По его словам, "правильным ответом" было бы выделение Украине больше помощи, но СвДП "не была готова воспользоваться этими возможностями, пойти по этому пути".Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил Линднера в отставку."Это "или-или" — яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это — вода на мельницу врагов нашей демократии", - пояснил он свое решение.Он обвинил Линднера в эгоизме, попытках спасти свою теряющую популярность партию и в обслуживании своей "клиентуры" в виде хорошо зарабатывающих топ-менеджеров, которым он якобы, наравне с понижением пенсий в стране, намерен снизить налоговое бремя.Экс-министр в свою очередь заявил, что Шольц умышленно привел к расколу коалиционное правительство и "ведет Германию в фазу неопределенности". Линднер обвинил "Зеленых" и СДПГ в том, что они не стали даже рассматривать в качестве основы для консультаций его контрпредложения об уменьшении бюрократии, налогового бремени, увеличения контроля над миграцией и ведения прагматичной климатической и энергетической политики.По данным немецких СМИ, вслед за Линднером правительство покинут остальные три министра от СвДП – юстиции, транспорта, научных исследований и образования.Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия своему правительству. Досрочные выборы в парламент могут пройти до конца марта 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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германия, олаф шольц, политика, украина, в мире, новости
Правящая коалиция в парламенте Германии распалась из-за Украины

В немецком Бундестаге распалась правящая коалиция "Светофор" из-за разногласий по Украине

09:51 07.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Правящая в немецком парламенте коалиция "Светофор", состоящая из социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвПД), распалась. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал это с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) согласовать большую сумму финансовых средств для помощи киевскому режиму на следующий год.
"Закрыть брешь в бюджете не удалось. На столе лежали возможные решения. На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа (президентом США – ред.)", - цитирует Хабека РИА Новости.
По его словам, "правильным ответом" было бы выделение Украине больше помощи, но СвДП "не была готова воспользоваться этими возможностями, пойти по этому пути".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил Линднера в отставку.
"Это "или-или" — яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это — вода на мельницу врагов нашей демократии", - пояснил он свое решение.
Он обвинил Линднера в эгоизме, попытках спасти свою теряющую популярность партию и в обслуживании своей "клиентуры" в виде хорошо зарабатывающих топ-менеджеров, которым он якобы, наравне с понижением пенсий в стране, намерен снизить налоговое бремя.
Экс-министр в свою очередь заявил, что Шольц умышленно привел к расколу коалиционное правительство и "ведет Германию в фазу неопределенности". Линднер обвинил "Зеленых" и СДПГ в том, что они не стали даже рассматривать в качестве основы для консультаций его контрпредложения об уменьшении бюрократии, налогового бремени, увеличения контроля над миграцией и ведения прагматичной климатической и энергетической политики.
По данным немецких СМИ, вслед за Линднером правительство покинут остальные три министра от СвДП – юстиции, транспорта, научных исследований и образования.
Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия своему правительству. Досрочные выборы в парламент могут пройти до конца марта 2025 года.
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