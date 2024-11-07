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Дело о пожаре в симферопольской многоэтажке взяла на контроль прокуратура - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Дело о пожаре в симферопольской многоэтажке взяла на контроль прокуратура
Дело о пожаре в симферопольской многоэтажке взяла на контроль прокуратура - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Дело о пожаре в симферопольской многоэтажке взяла на контроль прокуратура
Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме в Симферополе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T09:02
2024-11-07T09:02
новости крыма
симферополь
происшествия
прокуратура республики крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме в Симферополе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ночью в Симферополе при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли два человека. Предварительная причина происшествия – курение в постели, рассказали в республиканском главке МЧС России.В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спасласьНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, пожар
Дело о пожаре в симферопольской многоэтажке взяла на контроль прокуратура

Дело о пожаре в многоэтажке Симферополя находится на контроле прокуратуры Крыма

09:02 07.11.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферополе
Пожар в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме в Симферополе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"После тушения обнаружены тела мужчины 1968 года рождения и женщины 1938 года рождения, проживающих в квартире на пятом этаже, в которой произошел пожар. Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре", – сказано в сообщении.

Ночью в Симферополе при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли два человека. Предварительная причина происшествия – курение в постели, рассказали в республиканском главке МЧС России.
В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.
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Новости КрымаСимферопольПроисшествияПрокуратура Республики КрымПожар
 
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