https://crimea.ria.ru/20241107/delo-o-pozhare-v-simferopolskoy-mnogoetazhke-vzyala-na-kontrol-prokuratura-1141668065.html

Дело о пожаре в симферопольской многоэтажке взяла на контроль прокуратура

Дело о пожаре в симферопольской многоэтажке взяла на контроль прокуратура - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Дело о пожаре в симферопольской многоэтажке взяла на контроль прокуратура

Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме в Симферополе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T09:02

2024-11-07T09:02

2024-11-07T09:02

новости крыма

симферополь

происшествия

прокуратура республики крым

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме в Симферополе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ночью в Симферополе при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли два человека. Предварительная причина происшествия – курение в постели, рассказали в республиканском главке МЧС России.В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спасласьНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, происшествия, прокуратура республики крым, пожар