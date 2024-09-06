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На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 06.09.2024
На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК."Сообщение о возгорании электросчетчика на лестничной клетке в девятиэтажном жилом доме на улицу Крылова в Симферополе поступило в 17.45. Были направлены подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Проводилась разведка задымленных этажей 2-мя звеньями газодымозащитной службы", - рассказали в крымском главке МЧС.По данным спасателей, эвакуировано 40 человек.Пожар был локализован на площади 30 кв. м, жертв и пострадавших нет, всего от РСЧС задействовано 36 человек 11 единиц техники, из них от МЧС России 25 человек 8 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым: На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ – Росморречфлот
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок

На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок - названа причина пожара

19:41 06.09.2024 (обновлено: 20:35 06.09.2024)
 
© Скриншот видеоПожар на улице Крылова в Симферополе
Пожар на улице Крылова в Симферополе
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"Сообщение о возгорании электросчетчика на лестничной клетке в девятиэтажном жилом доме на улицу Крылова в Симферополе поступило в 17.45. Были направлены подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Проводилась разведка задымленных этажей 2-мя звеньями газодымозащитной службы", - рассказали в крымском главке МЧС.
По данным спасателей, эвакуировано 40 человек.
"Было спасено 8 человек, 1 из них ребенок", - также говорится в сообщении ведомства.
Пожар был локализован на площади 30 кв. м, жертв и пострадавших нет, всего от РСЧС задействовано 36 человек 11 единиц техники, из них от МЧС России 25 человек 8 единиц техники.
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