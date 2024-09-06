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На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок

На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 06.09.2024

На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок

На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T19:41

2024-09-06T19:41

2024-09-06T20:35

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК."Сообщение о возгорании электросчетчика на лестничной клетке в девятиэтажном жилом доме на улицу Крылова в Симферополе поступило в 17.45. Были направлены подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Проводилась разведка задымленных этажей 2-мя звеньями газодымозащитной службы", - рассказали в крымском главке МЧС.По данным спасателей, эвакуировано 40 человек.Пожар был локализован на площади 30 кв. м, жертв и пострадавших нет, всего от РСЧС задействовано 36 человек 11 единиц техники, из них от МЧС России 25 человек 8 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым: На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек Как восстанавливают порт Кавказ после удара ВСУ – Росморречфлот

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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