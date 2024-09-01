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На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку
На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку - РИА Новости Крым, 01.09.2024
На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку
Следком проводит проверку по факту гибели на пожаре в Ленинском районе Севастополя двух человек – 49-летнего мужчины и 35-летней женщины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T10:33
2024-09-01T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Следком проводит проверку по факту гибели на пожаре в Ленинском районе Севастополя двух человек – 49-летнего мужчины и 35-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы. Установление всех обстоятельств пожара взяла на контроль прокуратура Ленинского района.По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 разаКрупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали
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На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку

Следком проводит проверку по факту гибели на пожаре в Севастополе двух человек

10:33 01.09.2024 (обновлено: 10:39 01.09.2024)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяСледком проводит проверку по факту гибели на пожаре в Севастополе двух человек
Следком проводит проверку по факту гибели на пожаре в Севастополе двух человек
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Следком проводит проверку по факту гибели на пожаре в Ленинском районе Севастополя двух человек – 49-летнего мужчины и 35-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что поздним вечером 31 августа в частном домовладении по улице Сеченова из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание, в результате чего погибли проживавшие там хозяин дома и его гражданская жена", – говорится в сообщении.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы. Установление всех обстоятельств пожара взяла на контроль прокуратура Ленинского района.

"По предварительной информации возгорание произошло вечером 31 августа 2024 года в одноэтажном жилом доме № 1 по ул. Сеченова в Ленинском районе г. Севастополя. После локализации пожара в спальной комнате были обнаружены тела мужчины 1975 года рождения и женщины 1988 года рождения. Еще двое взрослых людей из дома эвакуированы", – сказано в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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