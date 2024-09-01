https://crimea.ria.ru/20240901/na-pozhare-v-sevastopole-pogibli-dva-cheloveka--sledkom-provodit-proverku-1140036669.html

На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку

На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку - РИА Новости Крым, 01.09.2024

На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку

Следком проводит проверку по факту гибели на пожаре в Ленинском районе Севастополя двух человек – 49-летнего мужчины и 35-летней женщины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T10:33

2024-09-01T10:33

2024-09-01T10:39

происшествия

следком крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Следком проводит проверку по факту гибели на пожаре в Ленинском районе Севастополя двух человек – 49-летнего мужчины и 35-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы. Установление всех обстоятельств пожара взяла на контроль прокуратура Ленинского района.По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 разаКрупный лесной пожар под Феодосией ликвидировали

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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