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В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под Феодосией - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под Феодосией
В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под Феодосией - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под Феодосией
По предварительным данным, разведение открытого огня в лесном массиве стало причиной масштабного пожара на массиве Тепе-Оба под Феодосией, решается вопрос о... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T14:14
2024-08-28T14:24
пожар
феодосия
игорь скуртул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. По предварительным данным, разведение открытого огня в лесном массиве стало причиной масштабного пожара на массиве Тепе-Оба под Феодосией, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.По словам Игоря Скуртула, на территории Крыма на сегодняшний день уже произошло более 2800 пожаров. Рост их числа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составляет 35%. Основная причина всех возгораний - неосторожное обращение с огнем - около 80%. Возбуждено уже более 10 уголовных дел. Он также сообщил, что 29-31 августа в Крыму и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, продолжает действовать штормовое предупреждение.Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба произошел в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.На сегодняшний день пожар удалось локализовать.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожараМощный лесной пожар под Феодосией – ситуация к этому часу Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта
https://crimea.ria.ru/20240826/zharko-i-tyazhelo-dyshat-pochti-400-chelovek-boryutsya-s-ognem-pod-feodosiey-1139879319.html
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пожар, феодосия, игорь скуртул, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
В МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под Феодосией

Причиной масштабного пожара под Феодосией стало разведение открытого огня в лесу - МЧС

14:14 28.08.2024 (обновлено: 14:24 28.08.2024)
 
© МЧС РоссииЛиквидация пожара в районе Тепе-Оба
Ликвидация пожара в районе Тепе-Оба
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. По предварительным данным, разведение открытого огня в лесном массиве стало причиной масштабного пожара на массиве Тепе-Оба под Феодосией, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
"Причиной лесного пожара на массиве Тепе-Оба стало неосторожное обращение с огнем, а именно - разведение открытого огня в лесном массиве. Сотрудниками органов внутренних дел рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара, по 262 статье УК РФ", - проинформировал он.
По словам Игоря Скуртула, на территории Крыма на сегодняшний день уже произошло более 2800 пожаров. Рост их числа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составляет 35%. Основная причина всех возгораний - неосторожное обращение с огнем - около 80%. Возбуждено уже более 10 уголовных дел.
Он также сообщил, что 29-31 августа в Крыму и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, продолжает действовать штормовое предупреждение.
Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба произошел в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.
На сегодняшний день пожар удалось локализовать.
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ПожарФеодосияИгорь СкуртулГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрым
 
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