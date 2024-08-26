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Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта
Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта
Угрозу перехода пожара под Феодосией на четыре населенных пункта удалось предотвратить, количество сил и средств, привлеченных на подавление огня, увеличено. Об РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T22:35
2024-08-26T22:54
феодосия
новости крыма
крым
происшествия
аркадий ожигин
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Угрозу перехода пожара под Феодосией на четыре населенных пункта удалось предотвратить, количество сил и средств, привлеченных на подавление огня, увеличено. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.По словам Ожигина, в результате порывистых шквалистых порывов ветра произошло увеличение площади пожара до 150 гектаров, и сводная группировка спасателей была увеличена до 580 человек и более 150 единиц техники.Он уточнил, что для ликвидации огня задействованы три воздушных судна.Ранее 26 августа в МЧС России сообщили, что из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена дополнительная аэромобильная группировка.За ночь 26 августа площадь пожара, возникшего накануне в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии, увеличилась с 15 до 75 гектаров. К вечеру понедельника она выросла еще вдвое. "Площадь пожара в Крыму составляет 150 га", – сообщили в ГУ МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под ФеодосиейНа дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движениеВ Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, крым, происшествия, аркадий ожигин, гу мчс рф по республике крым, пожар
Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта

Угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта удалось предотвратить – МЧС

22:35 26.08.2024 (обновлено: 22:54 26.08.2024)
 
© РИА Новости КрымТушение пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией
Тушение пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Угрозу перехода пожара под Феодосией на четыре населенных пункта удалось предотвратить, количество сил и средств, привлеченных на подавление огня, увеличено. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
По словам Ожигина, в результате порывистых шквалистых порывов ветра произошло увеличение площади пожара до 150 гектаров, и сводная группировка спасателей была увеличена до 580 человек и более 150 единиц техники.

"Удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта. Работа продолжается в том числе в ночное время", – сказал Ожигин.

Он уточнил, что для ликвидации огня задействованы три воздушных судна.
Ранее 26 августа в МЧС России сообщили, что из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена дополнительная аэромобильная группировка.
За ночь 26 августа площадь пожара, возникшего накануне в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии, увеличилась с 15 до 75 гектаров. К вечеру понедельника она выросла еще вдвое. "Площадь пожара в Крыму составляет 150 га", – сообщили в ГУ МЧС России.
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ФеодосияНовости КрымаКрымПроисшествияАркадий ОжигинГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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