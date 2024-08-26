https://crimea.ria.ru/20240826/pozhar-v-feodosii-ne-dopuscheno-rasprostranenie-ognya-na-4-naselennykh-punkta-1139896552.html

Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта

Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта

Угрозу перехода пожара под Феодосией на четыре населенных пункта удалось предотвратить, количество сил и средств, привлеченных на подавление огня, увеличено. Об РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T22:35

2024-08-26T22:35

2024-08-26T22:54

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Угрозу перехода пожара под Феодосией на четыре населенных пункта удалось предотвратить, количество сил и средств, привлеченных на подавление огня, увеличено. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.По словам Ожигина, в результате порывистых шквалистых порывов ветра произошло увеличение площади пожара до 150 гектаров, и сводная группировка спасателей была увеличена до 580 человек и более 150 единиц техники.Он уточнил, что для ликвидации огня задействованы три воздушных судна.Ранее 26 августа в МЧС России сообщили, что из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена дополнительная аэромобильная группировка.За ночь 26 августа площадь пожара, возникшего накануне в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии, увеличилась с 15 до 75 гектаров. К вечеру понедельника она выросла еще вдвое. "Площадь пожара в Крыму составляет 150 га", – сообщили в ГУ МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под ФеодосиейНа дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движениеВ Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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