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В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной
В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной
В Севастополе в понедельник тушили два пожара одновременно. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T20:05
2024-08-26T20:10
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник тушили два пожара одновременно. Об этом сообщили в региональном МЧС.Одно возгорание произошло в поселке Кача, вблизи улицы Авиаторов – там горела трава. Другой вспыхнул в районе Речного переулка, также охватив растительность, рассказали спасатели.Пожары ликвидированы, погибших и пострадавших нет, повреждения жилых построек не допущено. Специалисты устанавливают причины возгораний, уточнили в ведомстве и призвали соблюдать правила и быть бдительными: в регионе пожароопасно и ветрено.Масштабный пожар на площади в 150 гектаров тушат под Феодосией в Крыму. Накануне в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров, а за ночь – до 75 га.
https://crimea.ria.ru/20240826/zharko-i-tyazhelo-dyshat-pochti-400-chelovek-boryutsya-s-ognem-pod-feodosiey-1139879319.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, новости, мчс севастополя, пожар
В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной

В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от многоквартирного дома и котельной

20:05 26.08.2024 (обновлено: 20:10 26.08.2024)
 
© МЧС СевастополяПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник тушили два пожара одновременно. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Одно возгорание произошло в поселке Кача, вблизи улицы Авиаторов – там горела трава. Другой вспыхнул в районе Речного переулка, также охватив растительность, рассказали спасатели.
"В обоих случаях площадь составила 600 квадратных метров, из-за ветра был риск распространения огня, но его укротили. В Речном переулке пламя остановили в 20-ти метрах от многоквартирного дома и котельной", – сказано в сообщении МЧС.
Пожары ликвидированы, погибших и пострадавших нет, повреждения жилых построек не допущено. Специалисты устанавливают причины возгораний, уточнили в ведомстве и призвали соблюдать правила и быть бдительными: в регионе пожароопасно и ветрено.
Масштабный пожар на площади в 150 гектаров тушат под Феодосией в Крыму. Накануне в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров, а за ночь – до 75 га.
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