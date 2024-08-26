https://crimea.ria.ru/20240826/v-sevastopole-pozhar-ostanovili-v-20-metrakh-ot-kotelnoy-1139894061.html

В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной

В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной - РИА Новости Крым, 26.08.2024

В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной

В Севастополе в понедельник тушили два пожара одновременно. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T20:05

2024-08-26T20:05

2024-08-26T20:10

севастополь

происшествия

новости

мчс севастополя

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139894164_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_4c1abfddd7adc34682a743ccd4b35f0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник тушили два пожара одновременно. Об этом сообщили в региональном МЧС.Одно возгорание произошло в поселке Кача, вблизи улицы Авиаторов – там горела трава. Другой вспыхнул в районе Речного переулка, также охватив растительность, рассказали спасатели.Пожары ликвидированы, погибших и пострадавших нет, повреждения жилых построек не допущено. Специалисты устанавливают причины возгораний, уточнили в ведомстве и призвали соблюдать правила и быть бдительными: в регионе пожароопасно и ветрено.Масштабный пожар на площади в 150 гектаров тушат под Феодосией в Крыму. Накануне в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров, а за ночь – до 75 га.

https://crimea.ria.ru/20240826/zharko-i-tyazhelo-dyshat-pochti-400-chelovek-boryutsya-s-ognem-pod-feodosiey-1139879319.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, новости, мчс севастополя, пожар