https://crimea.ria.ru/20240825/ploschad-pozhara-v-krymu-vyrosla-v-3-raza-za-15-chasa-iz-za-silnogo-vetra-1139867441.html

Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра

Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра

В Крыму продолжается ликвидация пожара в районе Тепе-Оба. Площадь пожара увеличилась до 45 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T23:06

2024-08-25T23:06

2024-08-25T23:12

пожар

крым

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости крыма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138674826_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_70771177a998b8951ca46c63095472a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ликвидация пожара в районе Тепе-Оба. Площадь пожара увеличилась до 45 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России и один вертолет Росгвардии.Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.По данным ГУ МЧС России по РК, на данный момент жители СНТ убывают в места постоянного проживания и к родственникам, в ПВР людей нет.В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветренной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.Читайте также на РИА Новости Крым:В национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожарЗатяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в КрымуНа горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты

https://crimea.ria.ru/20240825/moschnyy-prirodnyy-pozhar-v-feodosii---chto-izvestno-1139866742.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, крым, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, происшествия