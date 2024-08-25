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Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра
Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра
В Крыму продолжается ликвидация пожара в районе Тепе-Оба. Площадь пожара увеличилась до 45 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T23:06
2024-08-25T23:06
2024-08-25T23:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ликвидация пожара в районе Тепе-Оба. Площадь пожара увеличилась до 45 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России и один вертолет Росгвардии.Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.По данным ГУ МЧС России по РК, на данный момент жители СНТ убывают в места постоянного проживания и к родственникам, в ПВР людей нет.В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветренной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.Читайте также на РИА Новости Крым:В национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожарЗатяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в КрымуНа горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты
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пожар, крым, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, происшествия
Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра
Площадь пожара в Крыму выросла до 45 гектаров из-за сильного ветра
23:06 25.08.2024 (обновлено: 23:12 25.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ликвидация пожара в районе Тепе-Оба. Площадь пожара увеличилась до 45 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Быстрому распространению способствовали сильные порывы ветра до 20 м/c и жаркая сухая погода. На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Силы и средства рассредоточены по периметру. Создано 6 боевых участков. На сложных участках проводится опашка", - говорится в сообщении.
К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России и один вертолет Росгвардии.
Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.
По данным ГУ МЧС России по РК, на данный момент жители СНТ убывают в места постоянного проживания и к родственникам, в ПВР людей нет.
В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветренной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.
Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.
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