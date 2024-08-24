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На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты
На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты - РИА Новости Крым, 24.08.2024
На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты
К тушению пожара на горе Агармыш в Кировском районе Крыма привлечены два вертолета – площадь, охваченная огнем, стремительно растет из-за ветра и жары. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T18:10
2024-08-24T18:10
2024-08-24T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. К тушению пожара на горе Агармыш в Кировском районе Крыма привлечены два вертолета – площадь, охваченная огнем, стремительно растет из-за ветра и жары. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.Ранее в ведомстве сообщали, что в Кировском районе Крыма тушат пожар на площади 1,5 га. При этом работа спасателей осложняется ветром, жаркой погодой и труднодоступной местностью.В начале пятого вечера к операции, по данным МЧС, были привлечены 112 специалистов и 29 единиц техники. Позже силы увеличили.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты
Для тушения пожара на горе Агармыш в Кировском районе Крыма привлечены два вертолета