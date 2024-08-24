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На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты
На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты - РИА Новости Крым, 24.08.2024
На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты
К тушению пожара на горе Агармыш в Кировском районе Крыма привлечены два вертолета – площадь, охваченная огнем, стремительно растет из-за ветра и жары. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T18:10
2024-08-24T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. К тушению пожара на горе Агармыш в Кировском районе Крыма привлечены два вертолета – площадь, охваченная огнем, стремительно растет из-за ветра и жары. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.Ранее в ведомстве сообщали, что в Кировском районе Крыма тушат пожар на площади 1,5 га. При этом работа спасателей осложняется ветром, жаркой погодой и труднодоступной местностью.В начале пятого вечера к операции, по данным МЧС, были привлечены 112 специалистов и 29 единиц техники. Позже силы увеличили.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в Крыму Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда
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РИА Новости Крым
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горы крыма, ольга славгородская, новости крыма, кировский район крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мчс крыма, вертолет, пожар, волонтеры
На горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты

Для тушения пожара на горе Агармыш в Кировском районе Крыма привлечены два вертолета

18:10 24.08.2024
 
© Фото очевидцев из группы ВК "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"Лесной пожар в районе горы Агармыш
Лесной пожар в районе горы Агармыш
© Фото очевидцев из группы ВК "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. К тушению пожара на горе Агармыш в Кировском районе Крыма привлечены два вертолета – площадь, охваченная огнем, стремительно растет из-за ветра и жары. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

"Сильный пожар на Агармыше. Задействовано 123 человека, 20 единиц техники. Тушим все вместе – МЧС, пожарная охрана, лесники, военные, волонтеры, местная власть, Росгвардия. Привлечено 2 вертолета. Очень сильный ветер. Площадь стремительно растет", – написала Славгородская в своем Telegram-канале.

Ранее в ведомстве сообщали, что в Кировском районе Крыма тушат пожар на площади 1,5 га. При этом работа спасателей осложняется ветром, жаркой погодой и труднодоступной местностью.
В начале пятого вечера к операции, по данным МЧС, были привлечены 112 специалистов и 29 единиц техники. Позже силы увеличили.
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