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Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра
Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра
20 самолетов в целях безопасности не стали приземляться в аэропорту Сочи и ушли на запасные аэродромы, их обратные рейсы будут задержаны. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T16:21
2024-08-24T16:23
сочи
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аэропорт
логистика
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. 20 самолетов в целях безопасности не стали приземляться в аэропорту Сочи и ушли на запасные аэродромы, их обратные рейсы будут задержаны. Об этом сообщается на официальной странице Международного аэропорта Сочи им. В. И. Севастьянова в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram-канале воздушной гавани.Отмечается, что аэропорт Сочи продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании, работая по фактической погоде, и вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово."При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов", – уточнили в воздушной гавани.И подчеркнули, что обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров.Ранее в краевом главке МЧС сообщили об опасности ливней, подъема уровня воды в реках, смерчей над морем, оползней в горах и сильного ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причинуБилеты на плацкартные места в Крым подешевеютПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров
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Новости
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РИА Новости Крым
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сочи, самолет, новости, погода, аэропорт, логистика, штормовое предупреждение
Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра

20 самолетов вместо Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ветра – рейсы задерживаются

16:21 24.08.2024 (обновлено: 16:23 24.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. 20 самолетов в целях безопасности не стали приземляться в аэропорту Сочи и ушли на запасные аэродромы, их обратные рейсы будут задержаны. Об этом сообщается на официальной странице Международного аэропорта Сочи им. В. И. Севастьянова в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram-канале воздушной гавани.
"В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полетов, по состоянию на 15:00 (Мск) 24.08.2024, экипажами 20 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Элиста)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропорт Сочи продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании, работая по фактической погоде, и вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово.
"При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов", – уточнили в воздушной гавани.
И подчеркнули, что обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров.
"Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов колл-центра… работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", – добавиили в пресс-службе аэропорта.
Ранее в краевом главке МЧС сообщили об опасности ливней, подъема уровня воды в реках, смерчей над морем, оползней в горах и сильного ветра.
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