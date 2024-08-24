https://crimea.ria.ru/20240824/iz-sochi-samolety-ukhodyat-na-zapasnye-aerodromy-iz-za-silnogo-vetra-1139847588.html

Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра

Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Из Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы из-за сильного ветра

20 самолетов в целях безопасности не стали приземляться в аэропорту Сочи и ушли на запасные аэродромы, их обратные рейсы будут задержаны. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T16:21

2024-08-24T16:21

2024-08-24T16:23

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. 20 самолетов в целях безопасности не стали приземляться в аэропорту Сочи и ушли на запасные аэродромы, их обратные рейсы будут задержаны. Об этом сообщается на официальной странице Международного аэропорта Сочи им. В. И. Севастьянова в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram-канале воздушной гавани.Отмечается, что аэропорт Сочи продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании, работая по фактической погоде, и вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово."При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов", – уточнили в воздушной гавани.И подчеркнули, что обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров.Ранее в краевом главке МЧС сообщили об опасности ливней, подъема уровня воды в реках, смерчей над морем, оползней в горах и сильного ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причинуБилеты на плацкартные места в Крым подешевеютПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажиров

сочи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, самолет, новости, погода, аэропорт, логистика, штормовое предупреждение