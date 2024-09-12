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В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию
В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию - РИА Новости Крым, 12.09.2024
В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию
В Крыму чиновникам местных администраций грозят административные дела за нескошенную амброзию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму чиновникам местных администраций грозят административные дела за нескошенную амброзию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По данным пресс-службы, мероприятия по ликвидации амброзии полыннолистной в полном объеме не выполняли в Саках и Сакском районе, а также в Симферополе и Симферопольском районе.В отношении ответственных должностных лиц прокуратурой вынесены постановления о возбуждении административных дел по статье о нарушении правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, растениями-сорняками.По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растений. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городахСделано в Крыму: биогербицид против амброзии показал эффективность 80%Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач
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РИА Новости Крым
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амброзия, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, россельхознадзор, общество
В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию

Прокуратура выявила в Крыму очаги опасного растения

20:16 12.09.2024 (обновлено: 20:17 12.09.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПо требованию природоохранного прокурора ликвидированы очаги произрастания амброзии полыннолистной
По требованию природоохранного прокурора ликвидированы очаги произрастания амброзии полыннолистной
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму чиновникам местных администраций грозят административные дела за нескошенную амброзию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным пресс-службы, мероприятия по ликвидации амброзии полыннолистной в полном объеме не выполняли в Саках и Сакском районе, а также в Симферополе и Симферопольском районе.
"В целях устранения нарушений прокурором в адрес глав администраций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, очаги карантинных растений ликвидированы", - сказано в сообщении.
В отношении ответственных должностных лиц прокуратурой вынесены постановления о возбуждении административных дел по статье о нарушении правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, растениями-сорняками.
По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.
Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растений. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.
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АмброзияПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымРоссельхознадзорОбщество
 
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