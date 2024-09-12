https://crimea.ria.ru/20240912/v-krymu-chinovnikov-nakazhut-za-neskoshennuyu-ambroziyu-1140303832.html

В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию

В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию - РИА Новости Крым, 12.09.2024

В Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзию

В Крыму чиновникам местных администраций грозят административные дела за нескошенную амброзию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T20:16

2024-09-12T20:16

2024-09-12T20:17

амброзия

прокуратура республики крым

новости крыма

крым

россельхознадзор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0c/1140303685_0:231:960:771_1920x0_80_0_0_93cc3cfe806d96fa0be7b01d1cce993a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму чиновникам местных администраций грозят административные дела за нескошенную амброзию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По данным пресс-службы, мероприятия по ликвидации амброзии полыннолистной в полном объеме не выполняли в Саках и Сакском районе, а также в Симферополе и Симферопольском районе.В отношении ответственных должностных лиц прокуратурой вынесены постановления о возбуждении административных дел по статье о нарушении правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, растениями-сорняками.По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растений. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городахСделано в Крыму: биогербицид против амброзии показал эффективность 80%Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амброзия, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, россельхознадзор, общество