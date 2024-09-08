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Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах
Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах
В Крыму борьба с амброзией ведется на территории 14 районов и 11 городов: очаги растения-вредителя обнаружены и уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T08:55
2024-09-08T08:55
2024-09-08T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму борьба с амброзией ведется на территории 14 районов и 11 городов: очаги растения-вредителя обнаружены и уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.Также в профильном ведомстве отметили, что борьба с сорняком развернулась на территории 14 районов и 11 городов республики.По распоряжению Совмина Крыма, в муниципалитетах регулярно проводятся карантинные фитосанитарные обследования и санитарные уборки. Кроме того, когда человек берет земельный участок в аренду, он обязан уничтожить на нем как амброзию, так и другие карантинные объекты.Амброзия причиняет не только биологический, но и технологический ущерб окружающей среде: она угнетает агрокультуры своей мощной надземной массой и корневой системой. Ситуация осложняется тем, что ко многим химическим препаратам амброзия устойчива, уточнили в ведомстве.Также в Крыму есть план действий по борьбе с амброзией и прочими опасными растениям, он рассчитан до 2027 года.Ранее директор "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым, что крымские ученые создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Созданный в Крыму биогербицид против роста амброзии показал эффективность 80 процентов, уточнила научный сотрудник НИИ СХ Крыма, разработчик биогербицида, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.Читайте также на РИА Новости Крым:Амброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борютсяКак спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врачЧто нужно знать о цветении амброзии – аллерголог
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крым, амброзия, минсельхоз крыма, новости крыма, новости
Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах
Борьба с амброзией идет в 14 районах и 11 городах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму борьба с амброзией ведется на территории 14 районов и 11 городов: очаги растения-вредителя обнаружены и уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
"В настоящее время в границах населенных пунктов Республики Крым выявлены и уничтожены очаги амброзии полыннолистной на площади 265,456 гектаров. Проведены профилактические мероприятия по недопущению распространения карантинного объекта амброзии полыннолистной в границах населенных пунктов – на площади 4701,589 гектаров", – говорится в сообщении.
Также в профильном ведомстве отметили, что борьба с сорняком развернулась на территории 14 районов и 11 городов республики.
По распоряжению Совмина Крыма, в муниципалитетах регулярно проводятся карантинные фитосанитарные обследования и санитарные уборки. Кроме того, когда человек берет земельный участок в аренду, он обязан уничтожить на нем как амброзию, так и другие карантинные объекты.
Амброзия причиняет не только биологический, но и технологический ущерб окружающей среде: она угнетает агрокультуры своей мощной надземной массой и корневой системой. Ситуация осложняется тем, что ко многим химическим препаратам амброзия устойчива, уточнили в ведомстве.
"Вопрос борьбы с амброзией полыннолистной стоит на постоянном контроле в муниципальных образованиях и Министерстве сельского хозяйства Республики Крым", – заверили в пресс-службе.
Также в Крыму есть план действий по борьбе с амброзией и прочими опасными растениям, он рассчитан до 2027 года.
Ранее директор "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий рассказал
в пресс-центре РИА Новости Крым
, что крымские ученые создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Созданный в Крыму биогербицид против роста амброзии показал эффективность
80 процентов, уточнила научный сотрудник НИИ СХ Крыма, разработчик биогербицида, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.
По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в этом году введено
порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.
Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.
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