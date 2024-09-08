https://crimea.ria.ru/20240908/kak-v-krymu-voyuyut-s-ambroziey--ochagi-v-14-rayonakh-i-11-gorodakh-1140172194.html

Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах

Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах

В Крыму борьба с амброзией ведется на территории 14 районов и 11 городов: очаги растения-вредителя обнаружены и уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T08:55

2024-09-08T08:55

2024-09-08T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму борьба с амброзией ведется на территории 14 районов и 11 городов: очаги растения-вредителя обнаружены и уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.Также в профильном ведомстве отметили, что борьба с сорняком развернулась на территории 14 районов и 11 городов республики.По распоряжению Совмина Крыма, в муниципалитетах регулярно проводятся карантинные фитосанитарные обследования и санитарные уборки. Кроме того, когда человек берет земельный участок в аренду, он обязан уничтожить на нем как амброзию, так и другие карантинные объекты.Амброзия причиняет не только биологический, но и технологический ущерб окружающей среде: она угнетает агрокультуры своей мощной надземной массой и корневой системой. Ситуация осложняется тем, что ко многим химическим препаратам амброзия устойчива, уточнили в ведомстве.Также в Крыму есть план действий по борьбе с амброзией и прочими опасными растениям, он рассчитан до 2027 года.Ранее директор "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым, что крымские ученые создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Созданный в Крыму биогербицид против роста амброзии показал эффективность 80 процентов, уточнила научный сотрудник НИИ СХ Крыма, разработчик биогербицида, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.Читайте также на РИА Новости Крым:Амброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борютсяКак спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врачЧто нужно знать о цветении амброзии – аллерголог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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