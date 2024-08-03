https://crimea.ria.ru/20240803/ambroziya-v-simferopole-i-simferopolskom-rayone-chem-opasna-i-kak-boryutsya-1139322301.html

Амброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борются

Амброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борются - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Амброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борются

В Симферополе и Симферопольском районе идет борьба с сорняком амброзией полыннолистной. Чем опасно растение и в чем сложность его уборки, РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T09:12

2024-08-03T09:12

2024-08-03T07:03

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амброзия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Симферополе и Симферопольском районе идет борьба с сорняком амброзией полыннолистной. Чем опасно растение и в чем сложность его уборки, РИА Новости Крым рассказали главы муниципалитетов.По словам мэра столицы Крыма, амброзия вредит как природе, так и человеку. Благодаря мощной корневой системе она сильно подавляет культурные растения, резко снижает плодородие почвы, кормовые качества сена.Кроме того, амброзия полыннолистная - опасный аллерген. В период цветения ее пыльца может вызывать у людей такое заболевание как амброзийный поллиноз."У человека теряется трудоспособность, опухают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, появляются насморк и слезотечение, повышается температура, развивается астма", - поясняет Михаил Афанасьев.Борьба с амброзиейГлава Симферопольского района Денис Кратюк также отмечает, что особый вред амброзия полыннолистная наносит здоровью в период цветения, и уточняет, что всходы этого сорняка появляются в мае – июне.По его словам, любой покос провоцирует растение на формирование новых побегов, что происходит за довольно короткий срок. Поэтому более эффективным методом борьбы с амброзией является гербицидная обработка, либо глубокая почвенная - на 10-15 см. Вместе с тем на общественных территориях внутри населенных пунктов производится механическое удаление - кошение амброзии.Глава Симферополя Михаил Афанасьев рассказал, что в 2024 году был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на работы по локализации очагов амброзии полыннолистной. Для борьбы с карантинным сорняком в городе применяются химический и комбинированный способы.При химическом способе используются в том числе гербициды. Это помогает значительно замедлить и сократить рост и численность очагов амброзии. Такие работы проведены на набережной реки Салгир, в ТОС Белое-5, ТОС Белое-4, частично в массиве Каменка, на улицах Альпинистов, Туристов, Святителя Гурия, Александра Суворова и других адресах Симферополя.Комбинированный способ включает в себя комплекс таких работ, как покос амброзии, сбор и вывоз скошенных растений, а также обработку территории гербицидами. Такие работы проведены на всей территории бывшего полигона ТБО в массиве Каменка, набережной реки Малый Салгир, улицах Джами, Монтажная и других."Всего на данный момент комбинированным способом, обработаны 595 774,42 квадратных метров", - уточняет мэр Симферополя.Все работы проводятся строго по заявкам из Департамента городского хозяйства администрации города.Ранее директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий рассказал, что в Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии.Читайте также на РИА Новости Крым:Что нужно знать о цветении амброзии – аллергологКак спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врачВ новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии

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новости, симферополь, симферопольский район, денис кратюк, михаил афанасьев, амброзия