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В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии
В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии
На территории Херсонской и Запорожской областей в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T09:57
2024-05-29T09:57
новые регионы россии
зерно
карантин
сельское хозяйство
урожай зерновых культур
урожай
россельхознадзор
херсонская область
запорожская область
арсен арзиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На территории Херсонской и Запорожской областей в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Он уточнил, что установление карантинных зон отражается на реализации урожая зерна. "Движение зерна и на новых территориях, и по Республике Крым в целом, осуществляется в рамках карантинных сертификатов. С начала этого года на территории Запорожской области проверено более 800 тысяч тонн сельскохозяйственных культур и выписано порядка 25-27 тысяч карантинных сертификатов, а в Херсонской области - порядка 350 тысяч тонн уже проверено и выписано порядка 10 тысяч карантинных сертификатов", – рассказал Арзиев.Он пояснил, что карантинная сертификация необходима для дальнейшей реализации товара. По закону зерно является национальным достоянием и поэтому фермеры должны отчитываться об урожае и его потребительских качествах.В прошлом году в Херсонской области были утверждены более 50 карантинных зон, а в Запорожской области – свыше сорока.Как ранее сообщалось, аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.Как рассказала технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Годыло, в этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.).Власти Херсонской области ранее заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна. В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий.Читайте также на РИА Новости Крым:Что нужно знать о цветении амброзии – аллергологНа какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы КрымаВ Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых – минсельхоз
новые регионы россии
херсонская область
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новые регионы россии, зерно, карантин, сельское хозяйство, урожай зерновых культур, урожай, россельхознадзор, херсонская область, запорожская область, арсен арзиев, новости
В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии

В Херсонской и Запорожской областях установлено около 90 карантинных зон из-за амброзии

09:57 29.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоУничтожение амброзии
Уничтожение амброзии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На территории Херсонской и Запорожской областей в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.

"На территории Херсонской области порядка 40 карантинных зон по амброзии полыннолистной, а на территории Запорожской области – 47", – сказал Арзиев.

Он уточнил, что установление карантинных зон отражается на реализации урожая зерна.
"Движение зерна и на новых территориях, и по Республике Крым в целом, осуществляется в рамках карантинных сертификатов. С начала этого года на территории Запорожской области проверено более 800 тысяч тонн сельскохозяйственных культур и выписано порядка 25-27 тысяч карантинных сертификатов, а в Херсонской области - порядка 350 тысяч тонн уже проверено и выписано порядка 10 тысяч карантинных сертификатов", – рассказал Арзиев.
Он пояснил, что карантинная сертификация необходима для дальнейшей реализации товара. По закону зерно является национальным достоянием и поэтому фермеры должны отчитываться об урожае и его потребительских качествах.
В прошлом году в Херсонской области были утверждены более 50 карантинных зон, а в Запорожской области – свыше сорока.
Как ранее сообщалось, аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.
Как рассказала технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Годыло, в этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.).
Власти Херсонской области ранее заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна. В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых – минсельхоз
 
Новые регионы РоссииЗерноКарантинСельское хозяйствоУрожай зерновых культурУрожайРоссельхознадзорХерсонская областьЗапорожская областьАрсен АрзиевНовости
 
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