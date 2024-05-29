https://crimea.ria.ru/20240529/v-novykh-regionakh-rossii-vvodyat-karantinnye-zony-iz-za-ambrozii-1137649496.html

В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии

В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии - РИА Новости Крым, 29.05.2024

В новых регионах России вводят карантинные зоны из-за амброзии

На территории Херсонской и Запорожской областей в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T09:57

2024-05-29T09:57

2024-05-29T09:57

новые регионы россии

зерно

карантин

сельское хозяйство

урожай зерновых культур

урожай

россельхознадзор

херсонская область

запорожская область

арсен арзиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На территории Херсонской и Запорожской областей в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Он уточнил, что установление карантинных зон отражается на реализации урожая зерна. "Движение зерна и на новых территориях, и по Республике Крым в целом, осуществляется в рамках карантинных сертификатов. С начала этого года на территории Запорожской области проверено более 800 тысяч тонн сельскохозяйственных культур и выписано порядка 25-27 тысяч карантинных сертификатов, а в Херсонской области - порядка 350 тысяч тонн уже проверено и выписано порядка 10 тысяч карантинных сертификатов", – рассказал Арзиев.Он пояснил, что карантинная сертификация необходима для дальнейшей реализации товара. По закону зерно является национальным достоянием и поэтому фермеры должны отчитываться об урожае и его потребительских качествах.В прошлом году в Херсонской области были утверждены более 50 карантинных зон, а в Запорожской области – свыше сорока.Как ранее сообщалось, аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.Как рассказала технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Годыло, в этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.).Власти Херсонской области ранее заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна. В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий.Читайте также на РИА Новости Крым:Что нужно знать о цветении амброзии – аллергологНа какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы КрымаВ Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых – минсельхоз

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

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новые регионы россии, зерно, карантин, сельское хозяйство, урожай зерновых культур, урожай, россельхознадзор, херсонская область, запорожская область, арсен арзиев, новости