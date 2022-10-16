https://crimea.ria.ru/20221016/kherson-nakormit-v-regione-poschitali-potentsial-agrokompleksa-1124915520.html

Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса

Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса

Херсонская область способна ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна, сообщает пресс-служба Херсонской областной администрации. РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T17:02

2022-10-16T17:02

2022-10-16T16:31

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

сельское хозяйство

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Херсонская область способна ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна, сообщает пресс-служба Херсонской областной администрации."Потенциал нашего региона огромен. Плодородные урожайные земли составляют около 2 млн га. По данным министерства сельского хозяйства Херсонской области, потенциально у нас есть возможность выращивать ежегодно не менее 2 млн тонн продовольственного зерна, 1 млн тонн овоще-бахчевой продукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда и много другой продукции", - сказано в Telegram-канале администрации.Отмечается, что традиционными для области зерновыми являются пшеница, овес, ячмень и просо. На 80% площадей выращивают озимые, которые дают больше урожая. В этом году аграрии региона уже смогли собрать около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур,"В этом году в Херсонской области собрали около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур. Продолжается уборка поздних зерновых и овощей. Для наших аграриев в Российской Федерации предусмотрены всевозможные виды помощи. В частности, обеспечение горюче-смазочными материалами, удобрениями, доступными кредитами и субсидиями", - сообщили в персс-службе.Ранее председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев заявил, что Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

https://crimea.ria.ru/20220720/krym-postavit-v-zaporozhe-i-kherson-70-zernouborochnykh-kombaynov-1123908801.html

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херсонская область, сельское хозяйство, экономика