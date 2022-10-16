https://crimea.ria.ru/20221016/kherson-nakormit-v-regione-poschitali-potentsial-agrokompleksa-1124915520.html
Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса
Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса
Херсонская область способна ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна, сообщает пресс-служба Херсонской областной администрации. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T17:02
2022-10-16T17:02
2022-10-16T16:31
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
сельское хозяйство
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/81/1117838137_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_c783da3fa1b08cd79af294760e596c90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Херсонская область способна ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна, сообщает пресс-служба Херсонской областной администрации."Потенциал нашего региона огромен. Плодородные урожайные земли составляют около 2 млн га. По данным министерства сельского хозяйства Херсонской области, потенциально у нас есть возможность выращивать ежегодно не менее 2 млн тонн продовольственного зерна, 1 млн тонн овоще-бахчевой продукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда и много другой продукции", - сказано в Telegram-канале администрации.Отмечается, что традиционными для области зерновыми являются пшеница, овес, ячмень и просо. На 80% площадей выращивают озимые, которые дают больше урожая. В этом году аграрии региона уже смогли собрать около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур,"В этом году в Херсонской области собрали около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур. Продолжается уборка поздних зерновых и овощей. Для наших аграриев в Российской Федерации предусмотрены всевозможные виды помощи. В частности, обеспечение горюче-смазочными материалами, удобрениями, доступными кредитами и субсидиями", - сообщили в персс-службе.Ранее председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев заявил, что Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
https://crimea.ria.ru/20220720/krym-postavit-v-zaporozhe-i-kherson-70-zernouborochnykh-kombaynov-1123908801.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/81/1117838137_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_3399ae3b210e1ca437ff7cb885a1e2c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, сельское хозяйство, экономика
Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса
Власти Херсонской области: регион способен выращивать 2 млн тонн продовольственного зерна
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Херсонская область способна ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна, сообщает пресс-служба Херсонской областной администрации.
"Потенциал нашего региона огромен. Плодородные урожайные земли составляют около 2 млн га. По данным министерства сельского хозяйства Херсонской области, потенциально у нас есть возможность выращивать ежегодно не менее 2 млн тонн продовольственного зерна, 1 млн тонн овоще-бахчевой продукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда и много другой продукции", - сказано в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что традиционными для области зерновыми являются пшеница, овес, ячмень и просо. На 80% площадей выращивают озимые, которые дают больше урожая. В этом году аграрии региона уже смогли собрать около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур,
"В этом году в Херсонской области собрали около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур. Продолжается уборка поздних зерновых и овощей. Для наших аграриев в Российской Федерации предусмотрены всевозможные виды помощи. В частности, обеспечение горюче-смазочными материалами, удобрениями, доступными кредитами и субсидиями", - сообщили в персс-службе.
Ранее председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев заявил, что Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов.