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Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса
Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса
Херсонская область способна ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна, сообщает пресс-служба Херсонской областной администрации. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T17:02
2022-10-16T16:31
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
сельское хозяйство
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Херсонская область способна ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна, сообщает пресс-служба Херсонской областной администрации."Потенциал нашего региона огромен. Плодородные урожайные земли составляют около 2 млн га. По данным министерства сельского хозяйства Херсонской области, потенциально у нас есть возможность выращивать ежегодно не менее 2 млн тонн продовольственного зерна, 1 млн тонн овоще-бахчевой продукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда и много другой продукции", - сказано в Telegram-канале администрации.Отмечается, что традиционными для области зерновыми являются пшеница, овес, ячмень и просо. На 80% площадей выращивают озимые, которые дают больше урожая. В этом году аграрии региона уже смогли собрать около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур,"В этом году в Херсонской области собрали около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур. Продолжается уборка поздних зерновых и овощей. Для наших аграриев в Российской Федерации предусмотрены всевозможные виды помощи. В частности, обеспечение горюче-смазочными материалами, удобрениями, доступными кредитами и субсидиями", - сообщили в персс-службе.Ранее председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев заявил, что Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
https://crimea.ria.ru/20220720/krym-postavit-v-zaporozhe-i-kherson-70-zernouborochnykh-kombaynov-1123908801.html
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херсонская область, сельское хозяйство, экономика
Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса

Власти Херсонской области: регион способен выращивать 2 млн тонн продовольственного зерна

17:02 16.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Херсонская область способна ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна, сообщает пресс-служба Херсонской областной администрации.
"Потенциал нашего региона огромен. Плодородные урожайные земли составляют около 2 млн га. По данным министерства сельского хозяйства Херсонской области, потенциально у нас есть возможность выращивать ежегодно не менее 2 млн тонн продовольственного зерна, 1 млн тонн овоще-бахчевой продукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда и много другой продукции", - сказано в Telegram-канале администрации.
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Отмечается, что традиционными для области зерновыми являются пшеница, овес, ячмень и просо. На 80% площадей выращивают озимые, которые дают больше урожая. В этом году аграрии региона уже смогли собрать около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур,
"В этом году в Херсонской области собрали около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур. Продолжается уборка поздних зерновых и овощей. Для наших аграриев в Российской Федерации предусмотрены всевозможные виды помощи. В частности, обеспечение горюче-смазочными материалами, удобрениями, доступными кредитами и субсидиями", - сообщили в персс-службе.
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Ранее председатель Управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев заявил, что Россия имеет все шансы стать крупнейшим игроком на мировом продовольственном рынке после присоединения новых регионов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьСельское хозяйствоЭкономика
 
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