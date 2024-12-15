https://crimea.ria.ru/20241215/krymskiy-most-seychas-ochered-bystro-rastet-1142634099.html

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Крымский мост сейчас: очередь быстро растет

В воскресенье в очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находится 122 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T16:14

2024-12-15T16:14

2024-12-15T16:15

керченский пролив

транспорт

тамань

керчь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находится 122 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керченский пролив

тамань

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, транспорт, тамань, керчь, новости