https://crimea.ria.ru/20241215/krymskiy-most-seychas-ochered-bystro-rastet-1142634099.html
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
В воскресенье в очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находится 122 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T16:14
2024-12-15T16:14
2024-12-15T16:15
керченский пролив
транспорт
тамань
керчь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани находится 122 транспортных средства. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченский пролив, транспорт, тамань, керчь, новости
Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
В очереди на Крымский мост стоят 122 автомобиля
16:14 15.12.2024 (обновлено: 16:15 15.12.2024)