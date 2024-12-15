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Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР
Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Веселый Гай в ДНР, сообщает Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T14:25
2024-12-15T14:25
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Веселый Гай в ДНР, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР.Российские военные отразили две контратаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы и другое оружие.Как сообщалось, подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пушкино в ДНР. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241214/novosti-spetsoperatsii-rossiyskie-voyska-prodavlivayut-oboronu-vsu-1142613501.html
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу
Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Веселый Гай в ДНР

14:25 15.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация"
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Веселый Гай в ДНР, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР.
Российские военные отразили две контратаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы и другое оружие.
Как сообщалось, подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пушкино в ДНР.
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