https://crimea.ria.ru/20241215/rossiyskie-boytsy-osvobodili-veselyy-gay-v-dnr-1142631586.html

Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР

Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Веселый Гай в ДНР, сообщает Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T14:25

2024-12-15T14:25

2024-12-15T14:25

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Веселый Гай в ДНР, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР.Российские военные отразили две контратаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы и другое оружие.Как сообщалось, подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пушкино в ДНР. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу