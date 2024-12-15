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ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков
ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 15.12.2024
ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков
На Курском направлении за время боевых действий ВСУ потеряли свыше 40,8 тысячи боевиков, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T14:45
2024-12-15T14:45
2024-12-15T14:45
потери всу
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На Курском направлении за время боевых действий ВСУ потеряли свыше 40,8 тысячи боевиков, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.По состоянию на 15 декабря, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника.За сутки на курском направлении противник потерял более 400 военнослужащих, пятеро сдались в плен.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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потери всу , ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, курская область
ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков
В Курской области ВСУ потеряли 40,8 тысячи военнослужащих - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. На Курском направлении за время боевых действий ВСУ потеряли свыше 40,8 тысячи боевиков, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
По состоянию на 15 декабря, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Также отражены две контратаки штурмовых групп противника.
За сутки на курском направлении противник потерял более 400 военнослужащих, пятеро сдались в плен.
"За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке .
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
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