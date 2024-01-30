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Миллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам Херсонщины - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Миллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам Херсонщины
Миллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам Херсонщины - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Миллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам Херсонщины
В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T08:32
2024-01-30T08:32
херсонская область
в крыму из-за непогоды сошел сель
минсельхоз рф
новые регионы россии
экономика
субсидии
новости
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Также глава регионального правительства отметил, что при участии Минсельхоза РФ в регионе введены новые виды господдержки, в частности, на сев яровых культур и производство ягод. Кроме того, существенно увеличены ставки субсидий на производство овощей.Живые деньги на развитие производства получили 544 зарегистрированных в области предприятий АПК. А это значит, что они смогли заблаговременно и по оптимальным ценам закупить топливо, средства защиты и удобрения, вовремя провести подкормку полей, увеличить посевные площади под урожай 2024 года и приобрести запас семенного фонда на тот случай, если зимой пострадает часть озимых, отметил Алексеенко.Как ранее сообщил технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев, аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.Власти Херсонской области ранее заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержкиФермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – МишустинКрым и новые регионы могут давать России 8 млн тонн зерна – эксперт
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херсонская область, в крыму из-за непогоды сошел сель, минсельхоз рф, новые регионы россии, экономика, субсидии, новости, андрей алексеенко
Миллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам Херсонщины

Фермеры и хозяйства Херсонской области получили в 2023 году 1 млрд 670 млн рублей субсидий

08:32 30.01.2024
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВ Херсонской области завершается сев озимых
В Херсонской области завершается сев озимых
© Telegram Андрей Алексеенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В течение прошлого года сельхозпроизводители Херсонской области получили почти 1,7 миллиарда рублей государственных субсидий. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"За 2023 год наши фермеры и хозяйства получили один миллиард 670 миллионов рублей государственных субсидий. Это практически в 12 раз больше, чем в 2022 году", - написал он в своем Telegram-канале.
Также глава регионального правительства отметил, что при участии Минсельхоза РФ в регионе введены новые виды господдержки, в частности, на сев яровых культур и производство ягод. Кроме того, существенно увеличены ставки субсидий на производство овощей.
Живые деньги на развитие производства получили 544 зарегистрированных в области предприятий АПК. А это значит, что они смогли заблаговременно и по оптимальным ценам закупить топливо, средства защиты и удобрения, вовремя провести подкормку полей, увеличить посевные площади под урожай 2024 года и приобрести запас семенного фонда на тот случай, если зимой пострадает часть озимых, отметил Алексеенко.
Как ранее сообщил технический директор Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Арсен Арзиев, аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна, чтобы быть максимально защищенными и уверенными в качестве выращенной продукции.
Власти Херсонской области ранее заявили, что регион способен ежегодно выращивать два миллиона тонн продовольственного зерна.
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Херсонская областьВ Крыму из-за непогоды сошел сельМинсельхоз РФНовые регионы РоссииЭкономикаСубсидииНовостиАндрей Алексеенко
 
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