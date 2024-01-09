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Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин

Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин

На субсидии для фермерских хозяйств направят около 8 млрд рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T17:55

2024-01-09T17:55

2024-01-09T17:56

михаил мишустин

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деньги

сельское хозяйство

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На субсидии для фермерских хозяйств направят около 8 млрд рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Премьер привел слова президента Владимира Путина, который отметил опережающие темпы развития агропромышленного комплекса страны. И подчеркнул, что очень важно сохранить динамику развития, уверенность аграриев в стабильной работе и устойчивость кооперационных связей.Так, для получателей гранта "Агростартап" введен минимальный размер, который составит 1,5 млн рублей. При этом расширен перечень направлений, по которым можно использовать такие средства. В частности, теперь их можно будет расходовать на приобретение саженцев ягодных культур.По словам Мишустина, регионам предоставят право самостоятельно определять приоритетные сферы деятельности, в которых сельскохозяйственным потребительским кооперативам будет возмещена часть понесенных затрат. Например, для аграриев Сибири компенсация расходов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования увеличена до 60%.По данным республиканского минсельхоза, прошлом году садоводческие предприятия Крыма получили около 500 миллионов рублей господдержки на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ. Еще 22 миллиона рублей единовременных выплат за год получили молодые специалисты, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК. Всего с 2014 года на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крым получил более 20 млрд рублей из госбюджета. В 2023 году объем финансирования превысил три миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в КрымуКрымские аграрии начнут осваивать непаханые землиФермеры Севастополя получат 60 млн рублей субсидий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новости, россия, правительство россии, субсидии, деньги, сельское хозяйство, владимир путин (политик)