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Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин
Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин
На субсидии для фермерских хозяйств направят около 8 млрд рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T17:55
2024-01-09T17:55
2024-01-09T17:56
михаил мишустин
новости
россия
правительство россии
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деньги
сельское хозяйство
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На субсидии для фермерских хозяйств направят около 8 млрд рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Премьер привел слова президента Владимира Путина, который отметил опережающие темпы развития агропромышленного комплекса страны. И подчеркнул, что очень важно сохранить динамику развития, уверенность аграриев в стабильной работе и устойчивость кооперационных связей.Так, для получателей гранта "Агростартап" введен минимальный размер, который составит 1,5 млн рублей. При этом расширен перечень направлений, по которым можно использовать такие средства. В частности, теперь их можно будет расходовать на приобретение саженцев ягодных культур.По словам Мишустина, регионам предоставят право самостоятельно определять приоритетные сферы деятельности, в которых сельскохозяйственным потребительским кооперативам будет возмещена часть понесенных затрат. Например, для аграриев Сибири компенсация расходов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования увеличена до 60%.По данным республиканского минсельхоза, прошлом году садоводческие предприятия Крыма получили около 500 миллионов рублей господдержки на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ. Еще 22 миллиона рублей единовременных выплат за год получили молодые специалисты, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК. Всего с 2014 года на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крым получил более 20 млрд рублей из госбюджета. В 2023 году объем финансирования превысил три миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в КрымуКрымские аграрии начнут осваивать непаханые землиФермеры Севастополя получат 60 млн рублей субсидий
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михаил мишустин, новости, россия, правительство россии, субсидии, деньги, сельское хозяйство, владимир путин (политик)
Фермерским хозяйствам выделят 8 миллиардов рублей субсидий – Мишустин
Для фермеров расширили перечень подлежащих компенсации расходов
17:55 09.01.2024 (обновлено: 17:56 09.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На субсидии для фермерских хозяйств направят около 8 млрд рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер привел слова президента Владимира Путина, который отметил опережающие темпы развития агропромышленного комплекса страны. И подчеркнул, что очень важно сохранить динамику развития, уверенность аграриев в стабильной работе и устойчивость кооперационных связей.
"Чтобы повысить эффективность отрасли, правительство реализует меры государственной помощи. Среди них субсидии для фермерских хозяйств. В прошлом году на такие цели в рамках федерального проекта направили более 6 млрд рублей, – сказал Мишустин и добавил. – В 2024 году выделим еще около 8 миллиардов рублей".
Так, для получателей гранта "Агростартап" введен минимальный размер, который составит 1,5 млн рублей. При этом расширен перечень направлений, по которым можно использовать такие средства. В частности, теперь их можно будет расходовать на приобретение саженцев ягодных культур.
По словам Мишустина, регионам предоставят право самостоятельно определять приоритетные сферы деятельности, в которых сельскохозяйственным потребительским кооперативам будет возмещена часть понесенных затрат. Например, для аграриев Сибири компенсация расходов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования увеличена до 60%.
"Рассчитываем, что благодаря принятым решениям еще больше наших граждан смогут организовать собственное дело и люди будут обеспечены качественными отечественными продуктами питания", – резюмировал Мишустин.
По данным республиканского минсельхоза, прошлом году садоводческие предприятия Крыма получили
около 500 миллионов рублей господдержки на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ. Еще 22 миллиона рублей единовременных выплат за год получили молодые специалисты
, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК. Всего с 2014 года на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крым получил более 20 млрд рублей
из госбюджета. В 2023 году объем финансирования превысил три миллиарда рублей.
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