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Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять лет
Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять лет - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять лет
Более 20 миллиардов рублей направлено государством с 2014 по 2022 год на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T10:41
2023-10-08T10:41
2023-10-08T10:45
сергей аксенов
крым
сельское хозяйство
урожай в крыму
юрий гоцанюк
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Более 20 миллиардов рублей направлено государством с 2014 по 2022 год на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников отрасли с профессиональным праздником.По словам Аксенова, сегодня Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству продовольственной пшеницы, хлебу и хлебным продуктам, мясу птицы, фруктам. Кроме того, растут площади новых виноградников и садов, увеличилось производство пищевых продуктов и напитков.В подтверждение этой информации председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк приводит следующие цифры.По информации Гоцанюка, аграриями заложено почти 156 га многолетних плодовых насаждений и 863 га виноградников.Показатели по переработке и консервированию мяса и мясной продукции выросли на 100,8%, фруктов и овощей на 42,5%. Увеличилось также и производство растительных и животных масел и жиров – на 27,3%, а молочной продукции на 26,2%.Вкладываются средства и модернизацию сельхозтехники. По данным председателя Совета министров РК, более 2 млрд рублей потрачено сельхозпроизводителями на приобретение 456 единиц техники.Спикер парламента также в Telegram-канале поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и заявил, что республика продолжит поддерживать крымские предприятия и стимулировать развитие отрасли.Читайте также на РИА Новости Крым:Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку рисаВ Крыму увеличиваются площади ореховых садовНачали с рапса: в Крыму приступили к севу озимых
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сергей аксенов, крым, сельское хозяйство, урожай в крыму, юрий гоцанюк, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), совет министров рк
Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять лет
Аграрии Крыма за девять лет получили от государства помощь на сумму более 20 млрд рублей
10:41 08.10.2023 (обновлено: 10:45 08.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Более 20 миллиардов рублей направлено государством с 2014 по 2022 год на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников отрасли с профессиональным праздником.
"Одним из ключевых факторов развития отрасли является масштабная государственная поддержка. В 2023 году объем финансирования составит свыше трех миллиардов рублей", – написал он с своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, сегодня Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству продовольственной пшеницы, хлебу и хлебным продуктам, мясу птицы, фруктам. Кроме того, растут площади новых виноградников и садов, увеличилось производство пищевых продуктов и напитков.
В подтверждение этой информации председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк приводит следующие цифры.
"В Крыму убрано 596 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 2 млн 279 тыс. тонн. Собрано 47 тысяч тонн плодов и ягод, более 18 тысяч тонн картофеля, 70 тысяч тонн овощей", – написал он в Telegram-канале.
По информации Гоцанюка, аграриями заложено почти 156 га многолетних плодовых насаждений и 863 га виноградников.
Показатели по переработке и консервированию мяса и мясной продукции выросли на 100,8%, фруктов и овощей на 42,5%. Увеличилось также и производство растительных и животных масел и жиров – на 27,3%, а молочной продукции на 26,2%.
Вкладываются средства и модернизацию сельхозтехники. По данным председателя Совета министров РК, более 2 млрд рублей потрачено сельхозпроизводителями на приобретение 456 единиц техники.
"Сегодня в сфере агропромышленного комплекса заняты более 77 тысяч крымчан. При этом количество предприятий и организаций в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в республике с 2015 года увеличилось на 170 до 1421, а число индивидуальных предпринимателей выросло на 1359 до 3335", – об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Спикер парламента также в Telegram-канале поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и заявил, что республика продолжит поддерживать крымские предприятия и стимулировать развитие отрасли.
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