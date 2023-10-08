https://crimea.ria.ru/20231008/gospodderzhka-agrariev-kryma-bolee-20-mlrd-rubley-za-devyat-let-1131931793.html

Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять лет

Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять лет - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Господдержка аграриев Крыма: более 20 миллиардов рублей за девять лет

Более 20 миллиардов рублей направлено государством с 2014 по 2022 год на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T10:41

2023-10-08T10:41

2023-10-08T10:45

сергей аксенов

крым

сельское хозяйство

урожай в крыму

юрий гоцанюк

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Более 20 миллиардов рублей направлено государством с 2014 по 2022 год на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников отрасли с профессиональным праздником.По словам Аксенова, сегодня Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству продовольственной пшеницы, хлебу и хлебным продуктам, мясу птицы, фруктам. Кроме того, растут площади новых виноградников и садов, увеличилось производство пищевых продуктов и напитков.В подтверждение этой информации председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк приводит следующие цифры.По информации Гоцанюка, аграриями заложено почти 156 га многолетних плодовых насаждений и 863 га виноградников.Показатели по переработке и консервированию мяса и мясной продукции выросли на 100,8%, фруктов и овощей на 42,5%. Увеличилось также и производство растительных и животных масел и жиров – на 27,3%, а молочной продукции на 26,2%.Вкладываются средства и модернизацию сельхозтехники. По данным председателя Совета министров РК, более 2 млрд рублей потрачено сельхозпроизводителями на приобретение 456 единиц техники.Спикер парламента также в Telegram-канале поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и заявил, что республика продолжит поддерживать крымские предприятия и стимулировать развитие отрасли.Читайте также на РИА Новости Крым:Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку рисаВ Крыму увеличиваются площади ореховых садовНачали с рапса: в Крыму приступили к севу озимых

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, сельское хозяйство, урожай в крыму, юрий гоцанюк, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), совет министров рк