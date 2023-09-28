https://crimea.ria.ru/20230928/nachali-s-rapsa-v-krymu-pristupili-k-sevu-ozimykh-1131730308.html

Начали с рапса: в Крыму приступили к севу озимых

Начали с рапса: в Крыму приступили к севу озимых - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Начали с рапса: в Крыму приступили к севу озимых

Аграрии полуострова приступили к осенней посевной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T21:27

2023-09-28T21:27

2023-09-28T21:27

сельское хозяйство

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новости крыма

юрий гоцанюк

андрей савчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Аграрии полуострова приступили к осенней посевной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.Уточняется, что неделей раньше аграрии начали сеять пшеницу, рожь и озимые на корм. Этими культурами уже засеяно больше двух тысяч гектаров, или 0,4% полей региона."Более масштабные посевные работы начнутся в первой - второй декаде октября", - уточнили в минсельхозе.В первых числах сентября в Крыму завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.Ранее в комментарии РИА Новости Крым министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук заявил, что несмотря на увеличение цен на ГСМ, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречихуКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамКрымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт

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сельское хозяйство, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, андрей савчук