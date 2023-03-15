https://crimea.ria.ru/20230315/krymskie-uchenye-predlozhili-bezopasnuyu-alternativu-antibiotikam-1127543238.html
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
Крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков, промежуточные результаты являются успешными. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T08:26
2023-03-15T08:26
2023-03-15T08:26
наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
ниисх крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127543122_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_16cf4aa802cbe5a33ff6ad50b177db17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков, промежуточные результаты являются успешными. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.Вместо антибиотиков"Есть некоторые эфиромасличные культуры, которое содержат в своем составе до 70% эфирных масел. Например, тимьян, чабер, душица. Мы проводим эксперименты: масла от этих культур и жмых добавляем в воду и корм животным. И у нас уже есть промежуточные результаты, которые показывают, что продуктивность животных увеличивается, они меньше болеют", - рассказывает Радченко.По ее словам, ученые НИИ сельского хозяйства Крыма очень активно занимаются эфиромасличными культурам, начиная от селекции и заканчивая производством масел, а также изучением фитобиотиков.По ее словам, у НИИ сельского хозяйства Крыма уже есть совместные наработки с Медицинской академией им. С.И. Георгиевского КФУ."Начали изучать фитобиотики на крысах. И уже хотим провести клинические испытания, чтобы понимать, насколько фитобиотики могут быть полезны не только для животных, но и, возможно, для человека", - отметила ученая.Перспективный миртВедутся исследования свойств лекарственных растений и учеными Никитского ботанического сада. Как рассказал заместитель директора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрей Паштецкий, в учреждении "широкая линейка исследований по лекарственным растениям".По словам Паштецкого, работа с эфиромасличными культурами – это очень перспективное и интересное направление, над которым активно работают крымские ученые.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем гордится научный КрымКогда в России появится косметика из отечественного сырья – экспертКрымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230306/kak-teplaya-zima-otrazitsya-na-urozhae-zernovykh-v-krymu-1127355293.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127543122_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f809ff57417c7a8088a16cdee1456504.jpg
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
2023-03-15T08:26
true
PT2M39S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, ниисх крыма
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
В НИИ сельского хозяйства Крыма ищут альтернативу антибиотикам
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков, промежуточные результаты являются успешными. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.
Вместо антибиотиков
"Есть некоторые эфиромасличные культуры, которое содержат в своем составе до 70% эфирных масел. Например, тимьян, чабер, душица. Мы проводим эксперименты: масла от этих культур и жмых добавляем в воду и корм животным. И у нас уже есть промежуточные результаты, которые показывают, что продуктивность животных увеличивается, они меньше болеют", - рассказывает Радченко.
По ее словам, ученые НИИ сельского хозяйства Крыма очень активно занимаются эфиромасличными культурам, начиная от селекции и заканчивая производством масел, а также изучением фитобиотиков.
"Фитобиотики – это биологически активные вещества, которые можно применять вместо антибиотиков. Сегодня многие страны отказываются от антибиотиков, в животноводстве применяют фитобиотики, которые фактически выполняют роль антибиотиков, но являются натуральными. Их можно смело применять без страха за здоровье как животных, так и людей, которые будут питаться продуктами животного происхождения", - объясняет Радченко.
По ее словам, у НИИ сельского хозяйства Крыма уже есть совместные наработки с Медицинской академией им. С.И. Георгиевского КФУ.
"Начали изучать фитобиотики на крысах. И уже хотим провести клинические испытания, чтобы понимать, насколько фитобиотики могут быть полезны не только для животных, но и, возможно, для человека", - отметила ученая.
Перспективный мирт
Ведутся исследования свойств лекарственных растений и учеными Никитского ботанического сада. Как рассказал заместитель директора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрей Паштецкий, в учреждении "широкая линейка исследований по лекарственным растениям".
"Так, мирт считается природным антибиотиком. И при различных формах его переработки могут "вытягиваться" полезные свойства разного типа действия", - объяснил он.
По словам Паштецкого, работа с эфиромасличными культурами – это очень перспективное и интересное направление, над которым активно работают крымские ученые.
Читайте также на РИА Новости Крым: