https://crimea.ria.ru/20230315/krymskie-uchenye-predlozhili-bezopasnuyu-alternativu-antibiotikam-1127543238.html

Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам

Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам

Крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков, промежуточные результаты являются успешными. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T08:26

2023-03-15T08:26

2023-03-15T08:26

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

ниисх крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков, промежуточные результаты являются успешными. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.Вместо антибиотиков"Есть некоторые эфиромасличные культуры, которое содержат в своем составе до 70% эфирных масел. Например, тимьян, чабер, душица. Мы проводим эксперименты: масла от этих культур и жмых добавляем в воду и корм животным. И у нас уже есть промежуточные результаты, которые показывают, что продуктивность животных увеличивается, они меньше болеют", - рассказывает Радченко.По ее словам, ученые НИИ сельского хозяйства Крыма очень активно занимаются эфиромасличными культурам, начиная от селекции и заканчивая производством масел, а также изучением фитобиотиков.По ее словам, у НИИ сельского хозяйства Крыма уже есть совместные наработки с Медицинской академией им. С.И. Георгиевского КФУ."Начали изучать фитобиотики на крысах. И уже хотим провести клинические испытания, чтобы понимать, насколько фитобиотики могут быть полезны не только для животных, но и, возможно, для человека", - отметила ученая.Перспективный миртВедутся исследования свойств лекарственных растений и учеными Никитского ботанического сада. Как рассказал заместитель директора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрей Паштецкий, в учреждении "широкая линейка исследований по лекарственным растениям".По словам Паштецкого, работа с эфиромасличными культурами – это очень перспективное и интересное направление, над которым активно работают крымские ученые.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем гордится научный КрымКогда в России появится косметика из отечественного сырья – экспертКрымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам 2023-03-15T08:26 true PT2M39S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, ниисх крыма