https://crimea.ria.ru/20221227/kogda-v-rossii-poyavitsya-kosmetika-iz-otechestvennogo-syrya--ekspert-1126153792.html

Когда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт

Когда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Когда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт

Полностью заменить импортное сырье при производстве российской косметики реально, однако для этого потребуется от пяти до десяти лет. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T20:46

2022-12-27T20:46

2022-12-27T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Полностью заменить импортное сырье при производстве российской косметики реально, однако для этого потребуется от пяти до десяти лет. Такое мнение выразил эксперт косметической промышленности, руководитель профильного крымского предприятия Иван Гладун.Две пятилетки"России нужно пять — десять лет, чтобы заместить импортное сырье, которого сегодня нет в стране. Если будет стоять такая цель - на 100 процентов заместить импорт, то для продуктов химического синтеза у нас все есть — и мозги, и научная база, и производства. И заинтересованные в этом компании тоже есть", — убежден эксперт.По его словам, сейчас научные разработки получают господдержку, через несколько лет это позволит создать высокотехнологичные химические продукты для косметической сферы. Уже сейчас в стране производятся растительные экстракты, освоена СО2-экстракция — технология для получения сырья из эфиромасличных или лекарственных растений, а некоторые компании внедряют производство косметики на основе биосинтетических продуктов.При том, что в России давно научились производить целый ряд качественных продуктов промышленной химии, некоторые пока еще не синтезируются. Например, гиалуроновая кислота и некоторые витамины.Не делать "как у них"В этой связи, по словам эксперта, компании вынуждены переориентироваться на рынки дружественных стран (Китай, Индия) по тем позициям, которые невозможно закупить в России. При этом Гладун уверен, что главным ресурсом отечественной сырьевой базы должны стать местные растения."Вряд ли мы сможем что-то получить из кокосов. Но местные аналоги мы можем использовать, заместить многие импортные продукты не менее эффективными. Нам в принципе нужно отходить от концепции "сделать как у них" и создавать что-то свое - аутентичное, уникальное", — отметил эксперт.В этом году в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. Площадь полей эфиромасличных, по сравнению с прошлым годом, увеличилась больше чем на 200 гектаров, а объем собранного сырья почти в два раза. Читайте также на РИА Новости Крым:Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФИз чего приготовить супермаску для лица - секрет косметологаЗапах дома: какие ароматы россияне считают новогодними

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, россия, санкции против россии, экономика, производство, косметика, иван гладун