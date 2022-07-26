https://crimea.ria.ru/20220726/iz-chego-prigotovit-supermasku-dlya-litsa---sekret-kosmetologa-1123966933.html

Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога

Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога

В домашних условия можно приготовить эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики. Ингредиенты для такой... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T21:04

2022-07-26T21:04

2022-07-26T21:04

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В домашних условия можно приготовить эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики. Ингредиенты для такой супермаски перечислила косметолог Марият Мухина, пишет "Вечерняя Москва".Тем, кому хочется добавить осветляющий эффект, чтобы избавиться от пигментных пятен и веснушек, можно прибавить еще один компонент - сок лимона. Также полезно иногда немного видоизменять рецепт маски, добавляя к смеси яичный желток.Косметолог советует держать маску на лице в течение двадцати минут. После состав нужно смыть. Регулярно применяя это средство, можно значительно улучшить состояние кожи и сэкономить на дорогой косметике, уверена Мухина.Ранее дерматолог Геннадий Николашин назвал дешевое чудо-средство для увлажнения кожи.

https://crimea.ria.ru/20220121/kosmetolog-nauchila-ubirat-morschiny-s-pomoschyu-yagod-fruktov-i-ovoschey-1122119769.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье