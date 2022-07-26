Рейтинг@Mail.ru
Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220726/iz-chego-prigotovit-supermasku-dlya-litsa---sekret-kosmetologa-1123966933.html
Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога
Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога
В домашних условия можно приготовить эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики. Ингредиенты для такой... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T21:04
2022-07-26T21:04
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/16/1121221687_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_861e18214b64de297dfc3648606fc108.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В домашних условия можно приготовить эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики. Ингредиенты для такой супермаски перечислила косметолог Марият Мухина, пишет "Вечерняя Москва".Тем, кому хочется добавить осветляющий эффект, чтобы избавиться от пигментных пятен и веснушек, можно прибавить еще один компонент - сок лимона. Также полезно иногда немного видоизменять рецепт маски, добавляя к смеси яичный желток.Косметолог советует держать маску на лице в течение двадцати минут. После состав нужно смыть. Регулярно применяя это средство, можно значительно улучшить состояние кожи и сэкономить на дорогой косметике, уверена Мухина.Ранее дерматолог Геннадий Николашин назвал дешевое чудо-средство для увлажнения кожи.
https://crimea.ria.ru/20220121/kosmetolog-nauchila-ubirat-morschiny-s-pomoschyu-yagod-fruktov-i-ovoschey-1122119769.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/16/1121221687_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_58b997bfb9a439fc79a552ddf1b2d26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, здоровье
Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога

Косметолог Мухина рассказала, из чего делать супермаску для лица

21:04 26.07.2022
 
© 16198233-16198233/pixabayКосметика
Косметика
© 16198233-16198233/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В домашних условия можно приготовить эффективное средство для лица, которое будет "работать" не хуже дорогостоящей уходовой косметики. Ингредиенты для такой супермаски перечислила косметолог Марият Мухина, пишет "Вечерняя Москва".
По ее словам, основой маски должен стать натуральный йогурт, в который следует добавить две чайные ложки меда и пару капель зеленого чая - такой рецепт универсален.
Тем, кому хочется добавить осветляющий эффект, чтобы избавиться от пигментных пятен и веснушек, можно прибавить еще один компонент - сок лимона. Также полезно иногда немного видоизменять рецепт маски, добавляя к смеси яичный желток.
Косметолог советует держать маску на лице в течение двадцати минут. После состав нужно смыть. Регулярно применяя это средство, можно значительно улучшить состояние кожи и сэкономить на дорогой косметике, уверена Мухина.
Ранее дерматолог Геннадий Николашин назвал дешевое чудо-средство для увлажнения кожи.
Апельсины во льду
21 января, 21:48
Косметолог научила убирать морщины с помощью ягод, фруктов и овощей
 
Совет экспертаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные события и комментарии дня: 26 июля
21:33Когда закон о тишине не работает
21:04Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога
20:32Рубль рекордно упал впервые с 11 июля - актуальный курс
20:18Минобороны Турции: работы по продуктовой сделке начались
19:48Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня
19:24Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
18:49Украина попросит США отгрузить сжиженный газ по ленд-лизу
18:35Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине
18:09Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников
17:44РФ проведет учения "Восток-2022" с привлечением иностранного контингента
17:10На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арабатской стрелкой
16:34В Крыму членов ОПГ будут судить за мошенничество и вымогательство
16:19Маски и термометрия: где в Крыму вернули "антиковидный" режим
16:09Паводок "закрыл" мост через реку Альма в Бахчисарайском районе
15:44Политолог оценил возможности Запада повлиять на выборы в России
15:14Что увидят посетители пещеры "Таврида"
15:08Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе по Запорожской АЭС
14:53РНКБ запускает сервис электронных чаевых
14:39Россия выходит из проекта МКС — глава Роскосмоса
Лента новостейМолния